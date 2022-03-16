"Со мной пообщались, все хорошо". Мэр Скадовска сообщил, что российские оккупанты отпустили его

Яковлев после его похищения российскими оккупантами призвал жителей Скадовска быть дома и выполнять свою работу Фото: Олександр Яковлєв / Facebook

"Хочу сказать, что со мной пообщались, меня уже отпустили, со мной все хорошо. Также обещали сейчас отпустить и остальных людей, с которыми общаются. Поэтому прошу успокоиться – ничего нам сейчас не угрожает – быть дома и выполнять свою работу. Спасибо всем за внимание, дальше будет дополнительная информация", – сказал Яковлев.

Мэр Скадовска записал видеообращение, пребывая в помещении. Неизвестно, сам ли он писал это обращение или под давлением. Судя по видео, Яковлев был взволнован.

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