"Со мной пообщались, все хорошо". Мэр Скадовска сообщил, что российские оккупанты отпустили его

"Хочу сказать, что со мной пообщались, меня уже отпустили, со мной все хорошо. Также обещали сейчас отпустить и остальных людей, с которыми общаются. Поэтому прошу успокоиться – ничего нам сейчас не угрожает – быть дома и выполнять свою работу. Спасибо всем за внимание, дальше будет дополнительная информация", – сказал Яковлев.
Мэр Скадовска записал видеообращение, пребывая в помещении. Неизвестно, сам ли он писал это обращение или под давлением. Судя по видео, Яковлев был взволнован.
Война России против Украины. Главное
О том, что российские оккупанты похитили Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха, сообщил активист Артем Костюченко.
На центральной площади Скадовска в 12.00 прошел проукраинский митинг. Костюченко транслировал его в Facebook. Как можно увидеть на видео, оккупанты открыли стрельбу и применили слезоточивый газ к мирным жителям.