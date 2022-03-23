ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналист из Каховки, которого восемь дней удерживали оккупанты: Было ощущение, что меня везут в поле, расстреляют и закопают

Батурин: Они четко знали, что они задержали журналиста, они говорили: "Теперь ты дописался"
Батурин: Они четко знали, что они задержали журналиста, они говорили: "Теперь ты дописался"
Фото: Ольга Перепелиця / Facebook

Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали российские оккупанты, рассказал в интервью "Настоящему времени" 22 марта, что в плену его избивали и угрожали убить.

Батурина похитили 12 марта на вокзале в Каховке, куда он пришел увидеться со знакомым. Журналист предполагает, что знакомый, когда звонил и договаривался о встрече, уже сам находился в неволе. Точное местонахождение этого человека неизвестно, Батурин предполагает, что его до сих пор удерживают оккупанты. 

"Я пришел на условленное место. Там стоял небольшой гражданский микроавтобус. Я посмотрел, увидел его и пошел себе спокойно. Из этой машины выскочили хорошо экипированные военные, "зеленые человечки" – они ассоциируются у меня с тем, что мы в свое время видели в Крыму. Они набросились на меня, начали кричать: "Падай на колени! Как тебя зовут? Доставай документы, телефон!" Начали заламывать руки, таскать по асфальту. Потащили меня в этот микроавтобус, кинули на пол. Поставили мне ноги на спину, подбивали ногами и прикладами своих автоматов. Потом меня привезли, и дальше уже пошли допросы", – рассказал Батурин.

Он сообщил, что первый день он провел в СИЗО Новой Каховки, затем его перевезли в изолятор в Херсоне.

По словам журналиста, самыми страшными для него были первые сутки после похищения.

"Потому что тогда звучало очень много угроз. Меня угрожали убить... Во второй день, когда меня вывозили из города Новая Каховка в Херсон, у меня утром было абсолютно стойкое ощущение, что меня везут в поле, расстреляют, закопают, и все. Потом, когда я понял, что везут слишком долго, появилась надежда на то, что все-таки едут не убивать, а для чего-то другого", – сказал Батурин.

Он рассказал, что физическое насилие к нему применяли во время задержания и во время первых допросов.

"Били прикладами автоматов и били ногами... Меня били по бокам, в основном били по ногам. Меня спасло то, что у меня была толстая теплая куртка, которая сглаживала удары по бокам. И очень сильно затягивали наручники. Первую ночь я провел прикованным к батарее в промерзлом помещении сидя на стуле. После полутора суток пребывания в наручниках у меня очень сильно отекли руки. Где-то дней пять эта отечность сходила", – сказал Батурин.

В изоляторе Херсона журналиста не били. Но в первые сутки ему ограничивали доступ к воде, не кормили (впервые он поел на третий день после задержания), не выпускали в туалет.

Бутурин рассказал, что в плену его неоднократно допрашивали, но ни разу не озвучили каких-то конкретных претензий, почему его задержали или что конкретно от него хотят.

"Но они четко знали, что они задержали журналиста, они говорили: "Теперь ты дописался". Говорили в форме такого психологического давления", – сказал Бутурин.

Журналист предположил, что его задержали по наводке недоброжелателей "из числа каких-то местных коллаборантов".

"Они сделали все для того, чтобы препроводить меня в руки российских фээсбэшников, военных, с которыми я потом имел дело. Естественно, за мою журналистскую деятельность, потому что они [это] абсолютно четко давали понять", – сказал Бутурин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты отпустили Батурина, который освещал проукраинские митинги в Каховке, 20 марта. Сразу после освобождения журналист рассказал, что почти все время сидел с низко наклоненной или накрытой головой, поскольку оккупанты боялись, что он увидит их лица. 

После похищения журналиста было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Его освобождения требовали депутаты Европейского парламента

Оккупанты частично контролируют Херсонскую область, в том числе областной центр. При этом в населенных пунктах региона проходят проукраинские митинги, участники которых призывают российские войска покинуть территорию Украины. В последние дни оккупанты начали избивать митингующих и открывать в их сторону огонь

По данным газеты The New York Times, Вооруженные силы Украины начали "агрессивное контрнаступление" на юге страны, надеясь использовать общественное неповиновение для поддержки военных усилий. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: оккупация, Херсонская область, плен, свобода слова, журналисты, война России против Украины, Каховка, российские оккупанты, Олег Батурин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
"Много дел". Вступивший в тероборону Дикусар спустя неделю вышел на связь
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (54481)
2
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (30485)
3
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (27118)
4
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (25136)
5
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины (16616)
6
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (16241)
7
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (15596)
8
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (10083)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS