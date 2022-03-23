Журналист из Каховки, которого восемь дней удерживали оккупанты: Было ощущение, что меня везут в поле, расстреляют и закопают

Батурин: Они четко знали, что они задержали журналиста, они говорили: "Теперь ты дописался" Фото: Ольга Перепелиця / Facebook

Батурина похитили 12 марта на вокзале в Каховке, куда он пришел увидеться со знакомым. Журналист предполагает, что знакомый, когда звонил и договаривался о встрече, уже сам находился в неволе. Точное местонахождение этого человека неизвестно, Батурин предполагает, что его до сих пор удерживают оккупанты.

"Я пришел на условленное место. Там стоял небольшой гражданский микроавтобус. Я посмотрел, увидел его и пошел себе спокойно. Из этой машины выскочили хорошо экипированные военные, "зеленые человечки" – они ассоциируются у меня с тем, что мы в свое время видели в Крыму. Они набросились на меня, начали кричать: "Падай на колени! Как тебя зовут? Доставай документы, телефон!" Начали заламывать руки, таскать по асфальту. Потащили меня в этот микроавтобус, кинули на пол. Поставили мне ноги на спину, подбивали ногами и прикладами своих автоматов. Потом меня привезли, и дальше уже пошли допросы", – рассказал Батурин.

Он сообщил, что первый день он провел в СИЗО Новой Каховки, затем его перевезли в изолятор в Херсоне.

По словам журналиста, самыми страшными для него были первые сутки после похищения.

"Потому что тогда звучало очень много угроз. Меня угрожали убить... Во второй день, когда меня вывозили из города Новая Каховка в Херсон, у меня утром было абсолютно стойкое ощущение, что меня везут в поле, расстреляют, закопают, и все. Потом, когда я понял, что везут слишком долго, появилась надежда на то, что все-таки едут не убивать, а для чего-то другого", – сказал Батурин.

Он рассказал, что физическое насилие к нему применяли во время задержания и во время первых допросов.

"Били прикладами автоматов и били ногами... Меня били по бокам, в основном били по ногам. Меня спасло то, что у меня была толстая теплая куртка, которая сглаживала удары по бокам. И очень сильно затягивали наручники. Первую ночь я провел прикованным к батарее в промерзлом помещении сидя на стуле. После полутора суток пребывания в наручниках у меня очень сильно отекли руки. Где-то дней пять эта отечность сходила", – сказал Батурин.

В изоляторе Херсона журналиста не били. Но в первые сутки ему ограничивали доступ к воде, не кормили (впервые он поел на третий день после задержания), не выпускали в туалет.

Бутурин рассказал, что в плену его неоднократно допрашивали, но ни разу не озвучили каких-то конкретных претензий, почему его задержали или что конкретно от него хотят.

"Но они четко знали, что они задержали журналиста, они говорили: "Теперь ты дописался". Говорили в форме такого психологического давления", – сказал Бутурин.

Журналист предположил, что его задержали по наводке недоброжелателей "из числа каких-то местных коллаборантов".

"Они сделали все для того, чтобы препроводить меня в руки российских фээсбэшников, военных, с которыми я потом имел дело. Естественно, за мою журналистскую деятельность, потому что они [это] абсолютно четко давали понять", – сказал Бутурин.

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