В Херсонской области создали фейковый "Комитет спасения", украинские правоохранители начали расследование

Участникам "комитета" грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества Скриншот: КавунCity / Telegram

По данным "Информсопротивления", в состав фейкового органа вошли:

экс-мэр Херсона Владимир Сальдо;

подозреваемая в госизмене (по версии следствия, она передавала российским спецслужбам "материалы для подрывной работы") активистка Татьяна Кузьмич;

депутат Херсонского горсовета Игорь Семенчев (в 2016-м суд признавал его виновным в коррупционных действиях);

разыскиваемый Георгий Каленов (по данным " INжир Медиа" , в 2014-м его задержали за снабжение оружием и взрывчаткой боевиков "Л/ДНР" и организацию пророссийских митингов в Херсоне, но потом обменяли на украинских военных);

, в 2014-м его задержали за снабжение оружием и взрывчаткой боевиков "Л/ДНР" и организацию пророссийских митингов в Херсоне, но потом обменяли на украинских военных); экс-кандидат в мэры Херсона Кирилл Стремоусов (его досье есть на сайтах "Чесно" и "Миротворец", hromadske пишет о его возможном участии в похищениях украинских активистов в Херсоне);

экс-активист организации "Украинский выбор" Дмитрий Савлученко.

"Российские пропагандисты уже называют этих личностей властью в Херсоне", – отметили в сообщении.

Канал "КавунCity" опубликовал видео с фрагментом заседания "комитета" – его снимал российский пропагандистский канал RT.

В связи с созданием этого псевдооргана начато уголовное производство по факту предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенному в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Прокуратура отмечает, что в состав фейкового органа преимущественно вошли лица, имеющие проблемы с законом. По ее информации, они убеждали жителей области в том, что украинские власти больше не управляют регионом, и призывали к поддержке оккупации РФ.

"Своими действиями они нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. За совершенное фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

В то же время уже двое участников заседания "Комитета спасения" в Херсоне утверждают, что их заставили принимать в нем участие.

Так, Семенчев заявил, что его задержали и доставили в здание облсовета, забрали телефон, более двух часов допрашивали.

"Посадили за стол, Стремоусов начал вещать, нам предложили выступить, Сальдо уперся, я тоже отказался. Потом меня отпустили, а Сальдо оставили. И "вежливо" предупредили… Теперь под угрозой мои близкие", – утверждает он.

В свою очередь, депутат горсовета (фракция "Блок Владимира Сальдо") Ольга Спивакина опубликовала объяснение Владимира Сальдо.