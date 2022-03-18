В Херсонской области создали фейковый "Комитет спасения", украинские правоохранители начали расследование

По данным "Информсопротивления", в состав фейкового органа вошли:
"Российские пропагандисты уже называют этих личностей властью в Херсоне", – отметили в сообщении.
Канал "КавунCity" опубликовал видео с фрагментом заседания "комитета" – его снимал российский пропагандистский канал RT.
В связи с созданием этого псевдооргана начато уголовное производство по факту предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенному в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
Прокуратура отмечает, что в состав фейкового органа преимущественно вошли лица, имеющие проблемы с законом. По ее информации, они убеждали жителей области в том, что украинские власти больше не управляют регионом, и призывали к поддержке оккупации РФ.
"Своими действиями они нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. За совершенное фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.
В то же время уже двое участников заседания "Комитета спасения" в Херсоне утверждают, что их заставили принимать в нем участие.
Так, Семенчев заявил, что его задержали и доставили в здание облсовета, забрали телефон, более двух часов допрашивали.
"Посадили за стол, Стремоусов начал вещать, нам предложили выступить, Сальдо уперся, я тоже отказался. Потом меня отпустили, а Сальдо оставили. И "вежливо" предупредили… Теперь под угрозой мои близкие", – утверждает он.
В свою очередь, депутат горсовета (фракция "Блок Владимира Сальдо") Ольга Спивакина опубликовала объяснение Владимира Сальдо.
После массового вторжения РФ в Украину в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
12 марта стало известно, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "Херсонской народной республики". Херсонский облсовет на срочном заседании принял обращение к мировому сообществу: заявил, что Херсон – это Украина и останется ее частью.
13 марта, в день освобождения Херсона от нацистских оккупантов во время Второй мировой войны, люди вновь вышли в центр Херсона на массовый митинг против российской оккупации, сообщило hromadske.
В тот же день в городе прошел и митинг в поддержку создания псевдореспублики. На нем были, в частности, Сальдо, Стремоусов, Кузьмич, рассказал херсонский журналист Иван Антипенко.