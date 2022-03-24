Сейм Польши признал Путина военным преступником

"Сейм Польши решительно осуждает акты насилия, военные преступления, преступления против человечности, акты геноцида, систематические нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины со стороны вооруженных сил РФ и их союзников по приказу военачальников, подчиняющихся непосредственно Путину", – говорится в резолюции.

Депутаты призвали все государства, признающие суверенитет, территориальную целостность и право Украины на самоопределение, "всячески поддерживать расследование в Международном суде ООН и Международном уголовном суде, а также использовать свои полномочия в международных организациях для привлечения Владимира Путина, членов Совета безопасности РФ и командующих ВС РФ к ответственности за совершение военных преступлений, преступлений против человечности, актов геноцида и систематических нарушений прав человека, совершенных на территории суверенной Украины".

"Доступные доказательства этих преступлений позволяют Сейму и международному сообществу признать Владимира Путина военным преступником", – говорится в резолюции.

Сейм призвал парламенты демократических стран и Европарламент признать Путина, членов Совбеза РФ и командующих ВС РФ "непосредственно ответственными за эти деяния и подвергнуть их далеко идущим санкциям".

Польский парламент также выразил "непоколебимую солидарность с украинским народом и демократической Украиной".