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Сейм Польши признал Путина военным преступником

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Сейм Польши считает, что доступные доказательства позволяют признать Путина военным преступником
Сейм Польши считает, что доступные доказательства позволяют признать Путина военным преступником
Фото: EPA

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, которая осуждает военные преступления и преступления против человечности, совершенные Россией в ходе нападения на Украину. Документ, принятый 23 марта, опубликован на сайте Сейма.

"Сейм Польши решительно осуждает акты насилия, военные преступления, преступления против человечности, акты геноцида, систематические нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины со стороны вооруженных сил РФ и их союзников по приказу военачальников, подчиняющихся непосредственно Путину", – говорится в резолюции.

Депутаты призвали все государства, признающие суверенитет, территориальную целостность и право Украины на самоопределение, "всячески поддерживать расследование в Международном суде ООН и Международном уголовном суде, а также использовать свои полномочия в международных организациях для привлечения Владимира Путина, членов Совета безопасности РФ и командующих ВС РФ к ответственности за совершение военных преступлений, преступлений против человечности, актов геноцида и систематических нарушений прав человека, совершенных на территории суверенной Украины".

"Доступные доказательства этих преступлений позволяют Сейму и международному сообществу признать Владимира Путина военным преступником", – говорится в резолюции.

Сейм призвал парламенты демократических стран и Европарламент признать Путина, членов Совбеза РФ и командующих ВС РФ "непосредственно ответственными за эти деяния и подвергнуть их далеко идущим санкциям".

Польский парламент также выразил "непоколебимую солидарность с украинским народом и демократической Украиной".

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Польша, преступление, война России против Украины, Сейм Польши
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