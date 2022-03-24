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США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия – New York Times

Белый дом создал секретную рабочую группу, которая изучает сценарии действий РФ и ответные меры на них
Белый дом создал секретную рабочую группу, которая изучает сценарии действий РФ и ответные меры на них
Фото: depositphotos.com

Белый дом создал секретную рабочую группу, которая разрабатывает ответные меры НАТО на случай, если РФ применит ядерное, химическое или бактериологическое оружие. Об этом 23 марта написала New York Times.

В группу входят специалисты по национальной безопасности, она с 28 февраля проводит учения. Эксперты проводят совещания три раза в неделю, они изучают также готовность РФ напасть на Молдову и Грузию.

Источник издания сообщил, что США отрабатывает реакцию на случай атаки России территории НАТО. Речь идет об угрозе обстрела колонны, доставляющие оружие и помощь Украине из стран альянса.

Месяц назад такие сценарии казались гипотетическими, сегодня в США и НАТО осознали, что Россия может прибегнуть к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика, отметила New York Times.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

"Россия должна прекратить свое бряцание ядерным оружием. Это опасно и безответственно. НАТО существует для того, чтобы защищать всех союзников, и мы доносим до России очень четкий сигнал о том, что ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда не следует вести", – сказал Столтенберг.

Контекст:

В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России. 

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации. 

В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.

В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта не исключил, что Россия может применить ядерное оружие в случае, "если возникнет экзистенциальная угроза для страны".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, ядерное оружие, Белый дом, вторжение, война России против Украины, New York Times
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