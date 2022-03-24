США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия – New York Times

Белый дом создал секретную рабочую группу, которая изучает сценарии действий РФ и ответные меры на них Фото: depositphotos.com

В группу входят специалисты по национальной безопасности, она с 28 февраля проводит учения. Эксперты проводят совещания три раза в неделю, они изучают также готовность РФ напасть на Молдову и Грузию.

Источник издания сообщил, что США отрабатывает реакцию на случай атаки России территории НАТО. Речь идет об угрозе обстрела колонны, доставляющие оружие и помощь Украине из стран альянса.

Месяц назад такие сценарии казались гипотетическими, сегодня в США и НАТО осознали, что Россия может прибегнуть к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика, отметила New York Times.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

"Россия должна прекратить свое бряцание ядерным оружием. Это опасно и безответственно. НАТО существует для того, чтобы защищать всех союзников, и мы доносим до России очень четкий сигнал о том, что ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда не следует вести", – сказал Столтенберг.