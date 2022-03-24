Россия должна прекратить бряцание ядерным оружием – Столтенберг

Столтенберг: Ядерная риторика РФ фактически противоречит тому, что она заявляла в ООН и в других форматах Фото: EPA

"Россия должна прекратить свое бряцание ядерным оружием. Это опасно и безответственно. НАТО существует для того, чтобы защищать всех союзников, и мы доносим до России очень четкий сигнал о том, что ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда не следует вести", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что ввиду этого Альянс должен "сделать все возможное, чтобы война не вышла за пределы Украины и не стала еще более смертоносной и еще более опасной, чем то, что мы видим сегодня".

По его словам, любое применение ядерного оружия коренным образом изменит характер конфликта, и РФ должна понять, что ядерную войну ей не выиграть.

При этом генсек НАТО отметил, что Россия неоднократно соглашалась с тем, что начинать ядерную войну нельзя.

"Продолжающееся бряцание ядерным оружием со стороны России, ядерная риторика фактически противоречат тому, что они заявляли в ООН и в других форматах, соглашаясь с тем, что должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерный конфликт", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что в НАТО также обеспокоены возможностью применения Россией химического или биологического оружия.

"Мы видим не только ядерную риторику с российской стороны, но и эти ложные заявления о том, что Украина при поддержке союзников по НАТО производит и готовится к применению химического оружия. Это абсолютно ложное обвинение, но, возможно, таким образом они пытаются каким-то образом попытаться создать предлог для применения ими химического оружия", – сказал генсек.

Он сообщил, что любое применение химического оружия также "полностью изменило бы характер конфликта", и пообещал, что на саммите 24 марта члены НАТО рассмотрят способы дополнительной поддержки Украине, чтобы она могла защитить себя от применения химического оружия.