Россия должна прекратить бряцание ядерным оружием – Столтенберг

"Россия должна прекратить свое бряцание ядерным оружием. Это опасно и безответственно. НАТО существует для того, чтобы защищать всех союзников, и мы доносим до России очень четкий сигнал о том, что ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда не следует вести", – сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что ввиду этого Альянс должен "сделать все возможное, чтобы война не вышла за пределы Украины и не стала еще более смертоносной и еще более опасной, чем то, что мы видим сегодня".
По его словам, любое применение ядерного оружия коренным образом изменит характер конфликта, и РФ должна понять, что ядерную войну ей не выиграть.
При этом генсек НАТО отметил, что Россия неоднократно соглашалась с тем, что начинать ядерную войну нельзя.
"Продолжающееся бряцание ядерным оружием со стороны России, ядерная риторика фактически противоречат тому, что они заявляли в ООН и в других форматах, соглашаясь с тем, что должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерный конфликт", – сказал Столтенберг.
Он отметил, что в НАТО также обеспокоены возможностью применения Россией химического или биологического оружия.
"Мы видим не только ядерную риторику с российской стороны, но и эти ложные заявления о том, что Украина при поддержке союзников по НАТО производит и готовится к применению химического оружия. Это абсолютно ложное обвинение, но, возможно, таким образом они пытаются каким-то образом попытаться создать предлог для применения ими химического оружия", – сказал генсек.
Он сообщил, что любое применение химического оружия также "полностью изменило бы характер конфликта", и пообещал, что на саммите 24 марта члены НАТО рассмотрят способы дополнительной поддержки Украине, чтобы она могла защитить себя от применения химического оружия.
В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.
В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта не исключил, что Россия может применить ядерное оружие в случае, "если возникнет экзистенциальная угроза для страны".