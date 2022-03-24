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Петиция с требованием созвать трибунал для Путина набрала более 1 млн подписей

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Петицию "Отдать Путина под суд", созданную полторы недели назад, подписали почти 1,39 млн человек
Петицию "Отдать Путина под суд", созданную полторы недели назад, подписали почти 1,39 млн человек
Фото: EPA

Более 1 млн человек подписали петицию, опубликованную на сайте Avaaz, с требованием привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за военные преступления в Украине.

Петиция "Отдать Путина под суд" была создана 14 марта. По состоянию на 24 марта под ней подписались почти 1,39 млн человек. Ее авторы ставят целью собрать 1,5 млн подписей. 

"Путин прямо на наших глазах совершает "высшее международное преступление" – агрессию". Есть мощный способ привлечь его к ответственности: новый трибунал в стиле Нюрнберга, чтобы преследовать его лично за этот гнусный поступок", – сказано в петиции. 

Платформа Avaaz пообещала работать с известными экспертами, чтобы добиться создания такого трибунала, если петиция наберет необходимое количество голосов. 

Скриншот: secure.avaaz.org
Скриншот: secure.avaaz.org

На сайте Justice for Ukraine, посвященном петиции, пояснили, что в настоящее время Международный уголовный суд (МУС) расследует военные преступления, совершенные в результате нападения России на Украину. Однако есть проблема с преступлением агрессии, поскольку передать такое дело в МУС может только Совет Безопасности ООН, но у России в этом органе есть право вето. 

"Поэтому мы призываем к созданию международного трибунала, чтобы судить президента Путина за преступление агрессии. Это не новая идея: 80 лет назад мировые лидеры встретились в Лондоне, чтобы создать правовую основу для судебного преследования преступников Второй мировой войны. Эта правовая база привела к Нюрнбергскому процессу, во время которого был осужден 161 военный преступник", – пояснили авторы инициативы Justice for Ukraine. 

Среди известных подписантов петиции, как сообщается на сайте Justice for Ukraine– бывшие президенты и премьер-министры ряда стран, в том числе бывший президент Украины Виктор Ющенко, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, бывшие президенты Грузии Михаил Саакашвили и Георгий Маргвелашвили, бывшие президенты Болгарии Петр Стоянов и Росен Плевнелиев, бывший президент Боливии Хорхе Кирога Рамирес, бывшие президенты Латвии Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс и Раймонд Вейонис, бывший президент Румынии Эмиль Константинеску, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор и другие. 

Кроме того, среди подписантов есть юристы, которые специализируются на международном праве: королевские адвокаты Филипп Сэндс и Хелена Кеннеди, бывший прокурор Нюрнбергского военного трибунала Бенджамин Ференц, бывший председатель Европейского суда по правам человека Николас Братца.

Эксперт по международному праву объяснил "Русской службе BBC", что расследование агрессии в рамках такого трибунала могло бы дополнить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, которыми занимается МУС. По мнению эксперта, такой трибунал можно создать в юрисдикции Украины как потерпевшей стороны, а международную легитимность и авторитет ему может придать договор между Украиной и Генеральной Ассамблеей ООН или с рядом государств-учредителей. В состав суда, как считает эксперт, должны войти украинские и международные судьи. Работать трибунал может как территории Украины, так и за ее пределами, например, в Гааге или Нюрнберге. 

Телерадиокомпания отметила, что после 2002 года, когда начал работу МУС, спецтрибуналы создавались не раз. В частности, в 2003 году правительство Сьерра-Леоне и ООН создали специальный суд для преследования виновных за преступления во время гражданской войны в Сьерра-Леоне. В 2012 году за военные преступления на этой территории был осужден бывший президент Либерии Чарльз Тейлор. 

Контекст:

Украина не ратифицировала Римский статут (это международный договор, учредивший Международный уголовный суд), однако в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал в апреле 2021 года, что Украина отправила в МУС 19 сообщений, связанных с российской агрессией.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое произошло в феврале 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже 41 страна обратилась в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.

После нападения РФ на Украину президент США Джо Байден назвал Путина военным преступником

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Виктор Ющенко, Украина, Даля Грибаускайте, Михаил Саакашвили, Георгий Маргвелашвили, Тоомас Хендрик Ильвес, нападение, Росен Плевнелиев, Раймонд Вейонис, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, Гордон Браун
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