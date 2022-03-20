"Убийца Путин должен заплатить за все!" Гройсман призвал подписать петицию о создании международного трибунала

Владимир Гройсман: Позвоните своим друзьям, чтобы они тоже подписали эту петицию. Вместе мы сможем наказать Путина за вторжение в Украину и преступления против человечества Фото: strategy.ua

"Убийца Путин должен заплатить за все! Подпишите петицию о создании международного трибунала над преступником Путиным и позвоните своим друзьям, чтобы они тоже подписали эту петицию. Вместе мы сможем наказать Путина за вторжение в Украину и преступления против человечества. Петицию уже поддержали бывшие премьеры Великобритании – Гордон Браун и Джон Мейджор. За два дня она собрала более 850 тысяч голосов. Прошу максимальное распространение", – написал экс-премьер.

На момент публикации новости петиция набрала более 860 тысяч голосов.

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