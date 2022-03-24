Пыталась добраться до укрытия. В Харьковской области погибла секретарь поселкового совета

В релизе уточнили, что женщина была смертельно ранена осколком снаряда, когда пыталась добраться до укрытия.

"Галина Севериновна большую часть жизни проработала директором детского сада в Старом Салтове, была депутатом местного совета, около года назад заняла должность секретаря Старосалтовского поселкового совета", – отметили в ХОВА.

Военная администраци выразила соболезнования родным погибшей.

В ночь на 24 марта оккупанты 44 раза обстреляли Харьков. Центр города подвергся удару ракетами "Калибр", выпущенными с кораблей в Черном море.