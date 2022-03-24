Пыталась добраться до укрытия. В Харьковской области погибла секретарь поселкового совета

В релизе уточнили, что женщина была смертельно ранена осколком снаряда, когда пыталась добраться до укрытия.
"Галина Севериновна большую часть жизни проработала директором детского сада в Старом Салтове, была депутатом местного совета, около года назад заняла должность секретаря Старосалтовского поселкового совета", – отметили в ХОВА.
Военная администраци выразила соболезнования родным погибшей.
В ночь на 24 марта оккупанты 44 раза обстреляли Харьков. Центр города подвергся удару ракетами "Калибр", выпущенными с кораблей в Черном море.
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.