Глава Харьковской ОВА о провокациях РФ: Мы защищаем только свое и только на своей земле

ВСУ никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, подчеркнул Синегубов Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а затем обвинять в этом Вооруженные силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников", – написал Синегубов.

Он призвал не верить неправдивым сообщениям оккупантов и подчеркнул: Вооруженные силы Украины никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, "как это делают рашисты".

"Мы защищаем только свое, только на своей земле", – добавил Синегубов.

Перед этим губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявлял, что в одном из сел области взорвался снаряд "со стороны" Украины. Он утверждал, что есть пострадавшие.

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