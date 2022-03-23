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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Харьковской ОВА о провокациях РФ: Мы защищаем только свое и только на своей земле

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ВСУ никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, подчеркнул Синегубов
ВСУ никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, подчеркнул Синегубов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Председатель Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов 23 марта в Telegram заявил о подготовке РФ провокаций.

"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а затем обвинять в этом Вооруженные силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников", – написал Синегубов. 

Он призвал не верить неправдивым сообщениям оккупантов и подчеркнул: Вооруженные силы Украины никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, "как это делают рашисты".

"Мы защищаем только свое, только на своей земле", – добавил Синегубов. 

Перед этим губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявлял, что в одном из сел области взорвался снаряд "со стороны" Украины. Он утверждал, что есть пострадавшие. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьковская область, провокации, Харьковская ОГА, война России против Украины, Олег Синегубов
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