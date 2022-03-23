СМИ: Зеленский советовал Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича – может помочь в переговорах между Украиной и РФ

Об этом 23 марта написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что Байден консультировался с Зеленским по ряду санкций против РФ, в том числе по запланированным ограничениям в отношении Абрамовича.
Ранее несколько высокопоставленных российских бизнесменов высказались против войны с Украиной, но Абрамович – единственный олигарх, публично заявивший, что он пытается подтолкнуть Москву к поиску мирного решения конфликта, указывает издание.
Официальные лица США, которые разговаривали с The Wall Street Journal, подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что Абрамович особенно помогал в украинско-российских переговорах, а оценки разведки, по сути, говорят об обратном.
По данным издания, украинская сторона связалась с кинопродюсером Александром Роднянским, который знаком с Абрамовичем, чтобы привлечь олигарха "навести мосты" с президентом РФ Владимиром Путиным.
Через несколько дней после вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, пресс-секретарь Абрамовича подтвердила его участие в переговорном процессе в "достижении мирного урегулирования" в качестве посредника.
Пока неясно, удалось ли российскому олигарху поговорить с Путиным, отмечает The Wall Street Journal.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Санкции против Абрамовича на данный момент введены в Великобритании и Европейском союзе. По информации CNBC, Соединенные Штаты рассматривают возможность включения Абрамовича в санкционный список.