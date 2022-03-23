СМИ: Зеленский советовал Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича – может помочь в переговорах между Украиной и РФ

Байден консультировался с Зеленским по ряду санкций, в том числе против Абрамовича (на фото), отмечает The Wall Street Journal Фото: EPA

Об этом 23 марта написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что Байден консультировался с Зеленским по ряду санкций против РФ, в том числе по запланированным ограничениям в отношении Абрамовича.

Ранее несколько высокопоставленных российских бизнесменов высказались против войны с Украиной, но Абрамович – единственный олигарх, публично заявивший, что он пытается подтолкнуть Москву к поиску мирного решения конфликта, указывает издание.

Официальные лица США, которые разговаривали с The Wall Street Journal, подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что Абрамович особенно помогал в украинско-российских переговорах, а оценки разведки, по сути, говорят об обратном.

По данным издания, украинская сторона связалась с кинопродюсером Александром Роднянским, который знаком с Абрамовичем, чтобы привлечь олигарха "навести мосты" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Через несколько дней после вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, пресс-секретарь Абрамовича подтвердила его участие в переговорном процессе в "достижении мирного урегулирования" в качестве посредника.

Пока неясно, удалось ли российскому олигарху поговорить с Путиным, отмечает The Wall Street Journal.

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