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СМИ: Зеленский советовал Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича – может помочь в переговорах между Украиной и РФ

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Байден консультировался с Зеленским по ряду санкций, в том числе против Абрамовича (на фото), отмечает The Wall Street Journal
Байден консультировался с Зеленским по ряду санкций, в том числе против Абрамовича (на фото), отмечает The Wall Street Journal
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем телефонном разговоре посоветовал президенту США Джо Байдену подождать с введением санкций против российского олигарха Романа Абрамовича, он якобы может оказаться важным посредником с Россией в содействии мирным переговорам.

Об этом 23 марта написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что Байден консультировался с Зеленским по ряду санкций против РФ, в том числе по запланированным ограничениям в отношении Абрамовича.

Ранее несколько высокопоставленных российских бизнесменов высказались против войны с Украиной, но Абрамович – единственный олигарх, публично заявивший, что он пытается подтолкнуть Москву к поиску мирного решения конфликта, указывает издание.

Официальные лица США, которые разговаривали с The Wall Street Journal, подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что Абрамович особенно помогал в украинско-российских переговорах, а оценки разведки, по сути, говорят об обратном.

По данным издания, украинская сторона связалась с кинопродюсером Александром Роднянским, который знаком с Абрамовичем, чтобы привлечь олигарха "навести мосты" с президентом РФ Владимиром Путиным.  

Через несколько дней после вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, пресс-секретарь Абрамовича подтвердила его участие в переговорном процессе в "достижении мирного урегулирования" в качестве посредника.

Пока неясно, удалось ли российскому олигарху поговорить с Путиным, отмечает The Wall Street Journal.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Санкции против Абрамовича на данный момент введены в Великобритании и Европейском союзе. По информации CNBC, Соединенные Штаты рассматривают возможность включения Абрамовича в санкционный список.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, санкции, Джо Байден, бизнес, переговоры, разведка, агрессия, вторжение, Александр Роднянский, Владимир Зеленский, олигархи, война России против Украины, президент, ограничения, Роман Абрамович, бизнесмен
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