Журналистка российского The Insider погибла под обстрелом в Киеве

До прихода в The Insider Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией" Фото: Oksana Baulina / Facebook

Баулина снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.

До прихода в The Insider Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией". После внесения организации в список экстремистских она уехала из России. В качестве корреспондента журналистка поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

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