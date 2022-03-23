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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналистка российского The Insider погибла под обстрелом в Киеве

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До прихода в The Insider Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией"
До прихода в The Insider Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией"
Фото: Oksana Baulina / Facebook

Журналистка российского издания The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания. Об этом сообщил The Insider 23 марта.

Баулина снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.

До прихода в The Insider Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией". После внесения организации в список экстремистских она уехала из России. В качестве корреспондента журналистка поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля российский диверсант обстрелял съемочную группу британского канала Sky News. Корреспондент Стюарт Рэмзи и оператор Ричи Моклер получили ранения. 

13 марта стало известно о гибели американского журналиста Брента Рено. При нем нашли удостоверение The New York Times, однако оказалось, что он освещал события в Украине для издания Time. Рено работал над проектом, который посвящен глобальному кризису беженцев.

В окрестностях Киева во время освещения вооруженного вторжения России в Украину погибли оператор американского телеканала Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закржевский, и украинская журналистка Александра Кувшинова. Об этом телеканал сообщил 15 марта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, война, журналисты, война России против Украины
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