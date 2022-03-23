Журналистка российского The Insider погибла под обстрелом в Киеве

Баулина снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы.
До прихода в The Insider Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией". После внесения организации в список экстремистских она уехала из России. В качестве корреспондента журналистка поехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля российский диверсант обстрелял съемочную группу британского канала Sky News. Корреспондент Стюарт Рэмзи и оператор Ричи Моклер получили ранения.
13 марта стало известно о гибели американского журналиста Брента Рено. При нем нашли удостоверение The New York Times, однако оказалось, что он освещал события в Украине для издания Time. Рено работал над проектом, который посвящен глобальному кризису беженцев.
В окрестностях Киева во время освещения вооруженного вторжения России в Украину погибли оператор американского телеканала Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закржевский, и украинская журналистка Александра Кувшинова. Об этом телеканал сообщил 15 марта.