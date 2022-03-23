Под завалами Харьковской ОГА нашли тела уже 24 погибших

Ракетный удар центру Харькова, где находится здание ОГА, произошел 1 марта.

В первый день обстрела спасатели сообщили о семи погибших, позже – еще о десяти жертвах. Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.

За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.

В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.