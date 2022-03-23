Харьков за ночь пережил 32 обстрела – глава ОВА

По его словам, город обстреливали из танков, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Больше всего пострадала Северная Салтовка, отметил Синегубов.

Он заявил, что оккупационные войска изменили тактику в последнее время. Если в первые две недели они пытались штурмовать Харьков, то сейчас "терроризируют город и районные центры артиллерийскими обстрелами".

Синегубов добавил, что сейчас вражеская авиация облетает Харьков.

Кроме того, обстрелам из ракетных систем подверглась Лозовая. Оккупанты повредили около 20 домов, школу, детский сад. По данным главы Харьковской ОВА, ранения получили восемь гражданских, однако эта цифра не окончательна, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.

Также оккупанты нанесли авиаудары по Изюму.