ВСУ начали контрнаступление в трех областях, они действуют ловко и гибко – Пентагон

Он отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева, что поставило под угрозу попытки России окружить город и пополнить запасы передовых частей российских войск, сконцентрированных на севере от столицы. В частности, в Пентагоне обратили внимание на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины о возвращении под контроль поселка Макаров Киевской области, который находится в 60 км от Киева. CNN назвал этот населенный пункт стратегическим и отметил, что если украинские войска закрепятся в нем, то российской армии будет труднее захватить западные подступы к Киеву, а затем продвинуться дальше на юг.

Кроме того, в министерстве обороны США увидели признаки того, что российские войска потерпели неудачу на севере от Киева, в районах, которые они удерживали почти с начала вторжения. В частности, телеканал обратил внимание на опубликованное в соцсетях видео, на котором украинские военные идут по селу Мощун Киево-Святошинского района Киевской области, которое находится в 35 км от столицы.

CNN отметил, что если украинским войскам удастся установить контроль над поселком Бородянка, в 25 км от Макарова, который с начала вторжения РФ контролируют российские войска и кадыровцы, то позиции россиян на западе от Киева станут уязвимыми. Это очень помешает их цели окружить Киев, считают журналисты.

Они также обратили внимание на спутниковые снимки реки Ирпень, сделанные компанией Maxar Technologies 21 марта. На снимках видно разлив реки. CNN сообщил, что река имеет решающее значение для продвижения российских войск к Киеву: если россияне не смогут ее пересечь, им не удастся войти в Киев с запада. Телеканал отметил, что неясно, что произошло с дамбой: либо ее сознательно подняли украинцы, либо она была повреждена в результате боевых действий.

На этом снимке, по данным CNN, зафиксирован разлив реки Ирпень. Фото: EPA

О ситуации на реке Ирпень 19 марта написал в Telegram руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) Александр Павлюк.

"Из-за поднятия воды в реке Ирпень понтоны, которые поставил оккупант для передвижения по реке, были снесены. В настоящее время противник пытается снова установить понтонные переправы и продолжить наступательные действия. Но это не удается, украинские военные не дают этого сделать", – сообщил он.

Блогер C Schmitz графически изобразил разлив Ирпени. На инфографике слева черным изображена затопленная река, тонкой синей линии – ее обычная ширина.

False-Color Sentinel-2 Images from today shows the extend of the flooding of the basin of the Irpin river, water is in black, vegetation is red/brown (approximated scribble of normal riverbed in blue by me).



This is an excellent defensive barrier.



#ukraine #Kyivunderattack pic.twitter.com/1OZ1Pd8SIA — C Schmitz (@chrisschmitz) March 21, 2022

В Киевской ОВА изданию "ГОРДОН" сообщил, что в течение последних суток продолжались бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы и что ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и Мощуне. "Враг окапывается и пытается перегруппироваться", – рассказали в администрации.

Кроме контрнаступления вблизи Киева, ВСУ, по данным Пентагона, пытаются продвинутся на юге страны. Они сражаются за возвращение под свой контроль Херсона, а также оттесняют российские войска с северо-востока Николаева.

США пока не могут сказать, являются ли эти шаги частью "большого оперативного плана" ВСУ, но считают действия украинской армии "ловкими" и "гибкими".

Война России против Украины. Главное (обновляется)