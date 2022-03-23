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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ начали контрнаступление в трех областях, они действуют ловко и гибко – Пентагон

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В США отметили важность возвращения под контроль Украины поселка Макаров
В США отметили важность возвращения под контроль Украины поселка Макаров
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

Вооруженные силы Украины на нескольких участках пошли в контрнаступление и борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской, сообщил 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию неназванного высокопоставленного представителя министерства обороны США.

Он отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева, что поставило под угрозу попытки России окружить город и пополнить запасы передовых частей российских войск, сконцентрированных на севере от столицы. В частности, в Пентагоне обратили внимание на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины о возвращении под контроль поселка Макаров Киевской области, который находится в 60 км от Киева. CNN назвал этот населенный пункт стратегическим и отметил, что если украинские войска закрепятся в нем, то российской армии будет труднее захватить западные подступы к Киеву, а затем продвинуться дальше на юг.

Кроме того, в министерстве обороны США увидели признаки того, что российские войска потерпели неудачу на севере от Киева, в районах, которые они удерживали почти с начала вторжения. В частности, телеканал обратил внимание на опубликованное в соцсетях видео, на котором украинские военные идут по селу Мощун Киево-Святошинского района Киевской области, которое находится в 35 км от столицы. 

CNN отметил, что если украинским войскам удастся установить контроль над поселком Бородянка, в 25 км от Макарова, который с начала вторжения РФ контролируют российские войска и кадыровцы, то позиции россиян на западе от Киева станут уязвимыми. Это очень помешает их цели окружить Киев, считают журналисты. 

Они также обратили внимание на спутниковые снимки реки Ирпень, сделанные компанией Maxar Technologies 21 марта. На снимках видно разлив реки. CNN сообщил, что река имеет решающее значение для продвижения российских войск к Киеву: если россияне не смогут ее пересечь, им не удастся войти в Киев с запада. Телеканал отметил, что неясно, что произошло с дамбой: либо ее сознательно подняли украинцы, либо она была повреждена в результате боевых действий.

На этом снимке, по данным CNN, зафиксирован разлив реки Ирпень. Фото: EPA
На этом снимке, по данным CNN, зафиксирован разлив реки Ирпень. Фото: EPA

О ситуации на реке Ирпень 19 марта написал в Telegram руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) Александр Павлюк.

"Из-за поднятия воды в реке Ирпень понтоны, которые поставил оккупант для передвижения по реке, были снесены. В настоящее время противник пытается снова установить понтонные переправы и продолжить наступательные действия. Но это не удается, украинские военные не дают этого сделать", – сообщил он. 

Блогер C Schmitz графически изобразил разлив Ирпени. На инфографике слева черным изображена затопленная река, тонкой синей линии – ее обычная ширина. 

В Киевской ОВА изданию "ГОРДОН" сообщил, что в течение последних суток продолжались бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы и что ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и Мощуне. "Враг окапывается и пытается перегруппироваться", – рассказали в администрации. 

Кроме контрнаступления вблизи Киева, ВСУ, по данным Пентагона, пытаются продвинутся на юге страны. Они сражаются за возвращение под свой контроль Херсона, а также оттесняют российские войска с северо-востока Николаева.

США пока не могут сказать, являются ли эти шаги частью "большого оперативного плана" ВСУ, но считают действия украинской армии "ловкими" и "гибкими". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 28-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Харьковской, Запорожской, Сумской и Киевской областях. 

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Генштаба, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, Херсон, Николаев, Пентагон, Киевская область, агрессия, Николаевская область, вторжение, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бородянка, Макаров
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