Дуда: Армия и руководство РФ сегодня ведут себя точно так же, как Гитлер и немецкие эсэсовцы во время Второй мировой войны

Дуда: Поляки сегодня смотрят на Мариуполь и со слезами на глазах говорят, что он похож на Варшаву 1944 года Фото: EPA

"То, что мы наблюдаем в Украине, имеет прецедент времен Второй мировой войны. Мои соотечественники, поляки, сегодня смотрят на Мариуполь и со слезами на глазах говорят, что Мариуполь похож на Варшаву 1944 года, когда нацисты, гитлеровские немцы, жестоко бомбили жилые дома, убивая людей – без всякой пощады убивая мирных жителей. Сегодня российская армия и российские лидеры ведут себя точно так же, как Гитлер, немецкие эсэсовцы и немецкие летчики фашистской армии во время Второй мировой войны", – сказал он.

Президент Польши выразил уверенность, что мир "сможет эффективно ответить" на эти преступления.

"Российское вторжение – это не только политическое поражение, но в значительной степени и военное поражение великой, казалось бы, российской армии, которая должна была завоевать Европу, а между тем, благодаря необычайному героизму, мужеству, боевому мастерству и опыту защитников Украины, постепенно становится для России кошмаром", – сказал Дуда.

Президент Польши также подчеркнул, что мир должен "освободиться от доминирования России в плане поставок нефти и газа" и диверсифицировать поставки.

"Я надеюсь, что в будущем виновные в обстрелах кварталов, в убийствах мирных жителей, в терроризме будут привлечены к ответственности перед международными трибуналами за военные преступления", – добавил польский лидер.

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