Дуда: Армия и руководство РФ сегодня ведут себя точно так же, как Гитлер и немецкие эсэсовцы во время Второй мировой войны

"То, что мы наблюдаем в Украине, имеет прецедент времен Второй мировой войны. Мои соотечественники, поляки, сегодня смотрят на Мариуполь и со слезами на глазах говорят, что Мариуполь похож на Варшаву 1944 года, когда нацисты, гитлеровские немцы, жестоко бомбили жилые дома, убивая людей – без всякой пощады убивая мирных жителей. Сегодня российская армия и российские лидеры ведут себя точно так же, как Гитлер, немецкие эсэсовцы и немецкие летчики фашистской армии во время Второй мировой войны", – сказал он.
Президент Польши выразил уверенность, что мир "сможет эффективно ответить" на эти преступления.
"Российское вторжение – это не только политическое поражение, но в значительной степени и военное поражение великой, казалось бы, российской армии, которая должна была завоевать Европу, а между тем, благодаря необычайному героизму, мужеству, боевому мастерству и опыту защитников Украины, постепенно становится для России кошмаром", – сказал Дуда.
Президент Польши также подчеркнул, что мир должен "освободиться от доминирования России в плане поставок нефти и газа" и диверсифицировать поставки.
"Я надеюсь, что в будущем виновные в обстрелах кварталов, в убийствах мирных жителей, в терроризме будут привлечены к ответственности перед международными трибуналами за военные преступления", – добавил польский лидер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента Украины Владимира Зеленского, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.
С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибли 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.