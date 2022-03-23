Ни при каких обстоятельствах заводы Мариуполя не будут работать под российской оккупацией – Ахметов для WSJ

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", – заявил он журналистам.

Ахметов подчеркнул, что и "Азовсталь", и ММК имени Ильича – остаются благодаря героическим усилиям украинской армии под контролем Украины.

"Азовсталь" и ММК имени Ильича, на которых в городе работало около 40 тыс. человек. Оба завода находятся под контролем Украины, но заводы временно закрыты", – сказал бизнесмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)