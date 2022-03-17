Арестович: Украинские олигархи повели себя патриотично. Даже Новинский заговорил по-украински

"Наши олигархи повели себя, на удивление, патриотично. [Бизнесмен Ринат] Ахметов в первый же день во время ударов заявил, что он на стороне украинского народа, будет помогать, компенсации и так далее. Даже [бизнесмен Вадим] Новинский заговорил на украинском. Насколько мне рассказали, я лично еще не проверял, но мне говорят, что заговорил на украинском, призывает сплотиться против агрессора", – подчеркнул Арестович.

По его словам, все быстро поняли, чем чревато придерживаться пророссийской риторики в ситуации, когда против российских оккупантов встала вся страна.

"Что касается даже [главы УПЦ МП] Онуфрия. Сколько было разговоров про личную его позицию. В день, когда только начали наноситься удары и все, очень многие верили, что через два-четыре часа падет Киев, он свою позицию заявил четко: это агрессия. Все! А вы знаете, что даже голландская Русская православная церковь заявила, что она размежевывается с Москвой? И эта ситуация уже пошла обвально. Очень многие российские дипломаты сейчас с повинной пришли и сказали: "Ребята, мы за вас, не хотим ассоциироваться с этим режимом", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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