Фирсов об Ахметове: У нас не в военное время была реальная война. Закончим войну и вернемся к экологии. А сейчас скажу только одно: респект

"Долго думал, писать ли этот пост, потому что последние годы мы были по разные стороны баррикад. Мы штрафовали на миллионы его предприятия за экологические нарушения. Снимали фильмы, писали жалобы. У нас не в военное время была реальная война. Но сегодня я захожу на склады нашей теробороны. Вижу: лежат новые броники. Много. Спрашиваю у завскладом:
– Откуда столько?
– Да это от "Метинвеста".
– Откуда?
– От Рината Ахметова. Еще столько же аптечек и бронесталь. И завтра новое что-то будет.
Что здесь сказать? Закончим войну и вернемся к экологии. А сейчас скажу только одно: респект Ринату Леонидовичу!" – написал Фирсов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)