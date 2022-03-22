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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фирсов об Ахметове: У нас не в военное время была реальная война. Закончим войну и вернемся к экологии. А сейчас скажу только одно: респект

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Егор Фирсов: Долго думал, писать ли этот пост, потому что последние годы мы были по разные стороны баррикад
Егор Фирсов: Долго думал, писать ли этот пост, потому что последние годы мы были по разные стороны баррикад
Фото: radiosvoboda.org

Народный депутат Украины VIII cозыва, бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов написал в своем Facebook, что на время войны он по одну сторону баррикад с бизнесменом Ринатом Ахметовым, против предприятий которого боролся раньше.

"Долго думал, писать ли этот пост, потому что последние годы мы были по разные стороны баррикад. Мы штрафовали на миллионы его предприятия за экологические нарушения. Снимали фильмы, писали жалобы. У нас не в военное время была реальная война. Но сегодня я захожу на склады нашей теробороны. Вижу: лежат новые броники. Много. Спрашиваю у завскладом:

– Откуда столько?
– Да это от "Метинвеста".
– Откуда?
– От Рината Ахметова. Еще столько же аптечек и бронесталь. И завтра новое что-то будет.

Что здесь сказать? Закончим войну и вернемся к экологии. А сейчас скажу только одно: респект Ринату Леонидовичу!" – написал Фирсов.

https://www.facebook.com/egor.firsov/posts/5580557038627267

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Ринат Ахметов, экология, Метинвест, Егор Фирсов, бронежилеты, война России против Украины
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