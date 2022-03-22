Фирсов об Ахметове: У нас не в военное время была реальная война. Закончим войну и вернемся к экологии. А сейчас скажу только одно: респект

Егор Фирсов: Долго думал, писать ли этот пост, потому что последние годы мы были по разные стороны баррикад Фото: radiosvoboda.org

"Долго думал, писать ли этот пост, потому что последние годы мы были по разные стороны баррикад. Мы штрафовали на миллионы его предприятия за экологические нарушения. Снимали фильмы, писали жалобы. У нас не в военное время была реальная война. Но сегодня я захожу на склады нашей теробороны. Вижу: лежат новые броники. Много. Спрашиваю у завскладом:

– Откуда столько?

– Да это от "Метинвеста".

– Откуда?

– От Рината Ахметова. Еще столько же аптечек и бронесталь. И завтра новое что-то будет.

Что здесь сказать? Закончим войну и вернемся к экологии. А сейчас скажу только одно: респект Ринату Леонидовичу!" – написал Фирсов.

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