В Запорожье будут производить инновационные бронежилеты для нужд ВСУ

Разработка новых моделей бронежилетов началась еще в 2014 году Фото: zoda.gov.ua

"В состав группы вошли 19 человек – руководители предприятий, военные и ученые, в том числе шесть известных профессоров", – рассказал Старух.

Разработка новых моделей бронежилетов началась еще в 2014 году, а значит, вскоре научная группа проработает имеющиеся данные и предоставит предложения. Параллельно решается вопрос испытаний и сертификации, добавил глава Запорожской ОВА.

"По словам специалистов, в нашем регионе имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы. Их достаточно для изготовления бронежилетов 4-го и 5-го класса", – отметил он.