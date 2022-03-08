"Беспрецедентная поддержка". Япония бесплатно передает Украине бронежилеты, лекарства и другое снаряжение

"Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления правительству Украины на бесплатной основе защитного снаряжения для нужд Вооруженных сил", – написал Корсунский.

По его словам, подобный акт произошел впервые в истории Японии.

"Хочу, чтобы вы знали – Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", – подчеркнул посол.

23 февраля, после признания президентом РФ Владимиром Путиным группировок "ЛНР" и "ДНР", власти Японии решили ввести санкции – они объявили о намерении запретить выдачу виз жителям ОРДЛО, а также ввести запрет на импорт и экспорт из оккупированного Донбасса и заморозку активов представителей "ЛДНР".

28 февраля Япония заявила о готовности предоставить Украине еще $100 млн помощи к уже одобренной ранее поддержке в $100 млн.