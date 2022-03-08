Премьер Японии заявил, что Курильские острова принадлежат Токио

В частности, отвечая на вопрос о Курилах, Кисида заявил, что это исконные территории Японии, на которые распространяется суверенитет Японии.

Издание отмечает, что правительство "было вынуждено скорректировать курс своей антироссийской политики после вторжения в Украину российских войск и в связи с тем, что переговоры по мирному договору, в том числе по вопросу о северных территориях между Японией и Россией, зашли в тупик".

Yomiuri Shimbun уточняет, что предыдущее правительство во главе с Синдзо Абэ избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией.