Премьер Японии заявил, что Курильские острова принадлежат Токио

В частности, отвечая на вопрос о Курилах, Кисида заявил, что это исконные территории Японии, на которые распространяется суверенитет Японии.
Издание отмечает, что правительство "было вынуждено скорректировать курс своей антироссийской политики после вторжения в Украину российских войск и в связи с тем, что переговоры по мирному договору, в том числе по вопросу о северных территориях между Японией и Россией, зашли в тупик".
Yomiuri Shimbun уточняет, что предыдущее правительство во главе с Синдзо Абэ избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией.
После Второй мировой войны острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР. Япония оспаривает это и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.
В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно.
Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.