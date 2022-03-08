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Премьер Японии заявил, что Курильские острова принадлежат Токио

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Власти Японии ужесточили риторику в отношении Курильских островов
Власти Японии ужесточили риторику в отношении Курильских островов
Фото: EPA

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова, отошедшие СССР после Второй мировой войны, принадлежат Японии. Как пишет Yomiuri Shimbun, об этом он сказал 7 марта на заседании парламентского комитета.

В частности, отвечая на вопрос о Курилах, Кисида заявил, что это исконные территории Японии, на которые распространяется суверенитет Японии.

Издание отмечает, что правительство "было вынуждено скорректировать курс своей антироссийской политики после вторжения в Украину российских войск и в связи с тем, что переговоры по мирному договору, в том числе по вопросу о северных территориях между Японией и Россией, зашли в тупик".

Yomiuri Shimbun уточняет, что предыдущее правительство во главе с Синдзо Абэ избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией.

Контекст:

После Второй мировой войны острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР. Япония оспаривает это и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно.

Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Япония, оккупация, Токио, Синдзо Абэ, Курильские острова, война России против Украины, Фумио Кисида
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