За две недели таможня передала Вооруженным силам Украины 650 автомобилей

"За 14 дней таможни Гостаможслужбы передали на нужды ВСУ конфискованных товаров и транспортных средств на 115 млн грн. В частности, защитникам Украины уже передали 650 автомобилей стоимостью 105 млн грн", – говорится в сообщении.
Также Вооруженные силы Украины получили:
В ведомстве отметили, что изъятие имущества и передача его в ВСУ происходит согласно распоряжению Кабинета Министров от 26 февраля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
По состоянию на 12 марта российские оккупанты захватили часть украинской территории на северо-востоке, юге и в восточной части Украины. Бои продолжаются.