За две недели таможня передала Вооруженным силам Украины 650 автомобилей

Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля, ВСУ воюют Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"За 14 дней таможни Гостаможслужбы передали на нужды ВСУ конфискованных товаров и транспортных средств на 115 млн грн. В частности, защитникам Украины уже передали 650 автомобилей стоимостью 105 млн грн", – говорится в сообщении.

Также Вооруженные силы Украины получили:

почти 1 млн пачек сигарет на 5 млн грн;

5,5 тыс. единиц медицинских препаратов на 2 млн грн;

продуктов питания разных наименований на 1,2 млн грн;

71 единицу компьютерной техники и телефонов на 0,6 млн грн;

1,5 тыс. единиц имущества военного назначения (бронежилеты, защитные шлемы, патроны) на 0,5 млн грн.

В ведомстве отметили, что изъятие имущества и передача его в ВСУ происходит согласно распоряжению Кабинета Министров от 26 февраля.

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