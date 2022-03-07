Ахметов: Мой фонд помогает людям выжить, а украинской армии – защищать суверенитет нашей страны

Ахметов: Все, что мы можем привезти, сделать, – все делаем и будем делать дальше Фото: EPA

"Новость о начале войны застала меня дома, в Киеве, в моей кровати. Я спал, ко мне забежал мой помощник со словами: "Ринат Леонидович, просыпайтесь! Нас бомбят, началась война!" Я в страшном сне не мог представить, что будут бомбить Харьков и Киев, бомбить жилые дома и госпитали. А сейчас разрушают наши селения, города, инфраструктуру…Самое страшное – страдают и гибнут мирные люди. Это военная агрессия, военное преступление и преступление против человечности в отношении моей страны и украинцев", – заявил Ахметов.

По его словам, "весь бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном – помогать людям выжить, делать все, чтобы они не остались наедине с бедой".

"Мой фонд помогает людям выжить: поставляет продукты, медикаменты, а бизнесы СКМ помогают украинской армии защищать суверенитет нашей страны. Сколько потрачено на это? Честно говоря, даже не считаю. Все, что мы можем привезти, сделать, – все делаем и будем делать дальше", – сказал бизнесмен.

Он также поблагодарил международное сообщество за поддержку Украины. Ахметов также заверил, что после победы будет "инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной".