Ахметов: Мой фонд помогает людям выжить, а украинской армии – защищать суверенитет нашей страны

"Новость о начале войны застала меня дома, в Киеве, в моей кровати. Я спал, ко мне забежал мой помощник со словами: "Ринат Леонидович, просыпайтесь! Нас бомбят, началась война!" Я в страшном сне не мог представить, что будут бомбить Харьков и Киев, бомбить жилые дома и госпитали. А сейчас разрушают наши селения, города, инфраструктуру…Самое страшное – страдают и гибнут мирные люди. Это военная агрессия, военное преступление и преступление против человечности в отношении моей страны и украинцев", – заявил Ахметов.
По его словам, "весь бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном – помогать людям выжить, делать все, чтобы они не остались наедине с бедой".
"Мой фонд помогает людям выжить: поставляет продукты, медикаменты, а бизнесы СКМ помогают украинской армии защищать суверенитет нашей страны. Сколько потрачено на это? Честно говоря, даже не считаю. Все, что мы можем привезти, сделать, – все делаем и будем делать дальше", – сказал бизнесмен.
Он также поблагодарил международное сообщество за поддержку Украины. Ахметов также заверил, что после победы будет "инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также более 1 тыс. единиц танков, бронемашин, артиллерийских систем, РСЗО и средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобилей, три катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.