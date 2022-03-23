В Харькове со второй попытки смогли забрать из квартиры останки узника концлагерей, погибшего во время обстрела

Квартира Романченко и весь этаж, на котором она находилась, полностью сгорели Скриншот: Суспільне Харків / YouTube

После обстрела квартира Романченко и весь этаж, на котором она находилась, полностью сгорели.

"Останки удалось забрать со второй попытки, их собрали в мешок и вывезли в морг", – уточнили журналисты.

Семья узника концлагерей будет ждать возможности захоронения. Организацию похорон взял на себя Харьковский городской совет.

ВИДЕО

Видео: Суспільне Харків / YouTube