В Харькове со второй попытки смогли забрать из квартиры останки узника концлагерей, погибшего во время обстрела

После обстрела квартира Романченко и весь этаж, на котором она находилась, полностью сгорели.
"Останки удалось забрать со второй попытки, их собрали в мешок и вывезли в морг", – уточнили журналисты.
Семья узника концлагерей будет ждать возможности захоронения. Организацию похорон взял на себя Харьковский городской совет.
Администрация мемориального комплекса "Бухенвальд" сообщила, что ошеломлена этой новостью. Романченко был узником четырех нацистских концлагерей – Бухенвальда, Доры, Берген-Бельзена и Пенемюнде.
По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 погибших и 1459 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.
Харьков наряду с Мариуполем, Сумами, Черниговом и пригородами Киева подвергается наиболее масштабным обстрелам со стороны российских оккупационных войск.