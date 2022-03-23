"Наиболее трогательные сейчас на улицах дворники". Жадан рассказал о военных буднях Харькова

В мэрии Харькова сообщали, что чистоту в городе обеспечивают около 1 тыс. дворников Фото: city.kharkov.ua

"Наиболее трогательные сейчас на харьковских улицах дворники. Убирают тщательно, не торопясь. Во дворах еще лежит снег, но на солнце жарко, и люди в зимней одежде чувствуют себя уже неудобно – весна. У большинства прохожих в руках пакеты – что-то откуда-то несут. Встретил старую пару, узнали, поздоровались, пожелали победы", – сообщил поэт.

По его словам, владельцы ресторанов и бутиков в центре Харькова ремонтируют разбитые обстрелами помещения, консервируют разбитые витрины и двери. Он добавил, что улице Пушкинской много прохожих, а в центре города – много машин.

"Город убирается, ремонтируется. Уличные коты охотятся на голубей. Над городом развеваются наши флаги", – подчеркнул Жадан.