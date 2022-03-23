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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьковчанин играет на виолончели на фоне разрушенных зданий в центре города. Видео

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Караченцев перед зданием Национального университета искусств исполнил гимн Украины
Караченцев перед зданием Национального университета искусств исполнил гимн Украины
Скриншот: Суспільне Харків / YouTube

Украинский музыкант Денис Карачевцев играет на виолончели на фоне разрушенных обстрелами российских оккупантов зданий в центре Харькова. Об этом 22 марта сообщило Общественное.

Виолончелист исполнил фрагменты сюиты Баха у разрушенного здания областного управления Национальной полиции. Друг Караченцева, фотограф Александр Осипов записывает уличные выступления музыканта на видео.

"С развитием проекта мы планируем выступления в метро и размышляем, как это сделать. В том числе мы хотим делать и видеозаписи выступлений, чтобы поощрять людей к благотворительным взносам на гуманитарную помощь и восстановление города", – рассказал Карачевцев.

На вопрос, страшно ли играть в городе, который постоянно обстреливают, харьковчанин сказал: "Это может произойти в любой момент и где угодно".

"Для меня важность именно этого проекта была в том, чтобы не бояться. Люди не должны бояться, они должны делать то, что могут, для поддержки страны и своих людей. Когда я убирал консерваторию, то видел, что за окном множество коммунальщиков, около 20 человек, убирали под консерваторией, убирали площадь. Это, по-моему, очень героически и очень красноречиво говорит о нашей стране", –  добавил музыкант.

21 марта Караченцев перед зданием Национального университета искусств имени Котляревского, которое пострадало от обстрелов, исполнил гимн Украины. Видео опубликовало Общественное.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Харків / YouTube
Контекст:

В ночь на 23 марта российские оккупанты обстреляли Харьков 32 раза. Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Теги: Украина, Харьков, искусство, гимн Украины, война России против Украины, музыкант
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