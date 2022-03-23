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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинцы будут уничтожать тех, кто пришел с войной. Вы это знаете". Руслана обратилась к белорусам на фоне возможного вторжения РБ в Украину

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Руслана: Беларусь, не иди на смерть за Путина! Спаси себя, своих и наших детей
Руслана: Беларусь, не иди на смерть за Путина! Спаси себя, своих и наших детей
Фото: Ruslana Lyzhychko / Facebook

Украинская певица Руслана 23 марта в Facebook опубликовала видеообращение к жителям Беларуси, в котором призвала не выполнять преступные приказы самопровозглашенного президента республики Александра Лукашенко.

"Белорусы! Братья и сестры! Я сегодня обращаюсь так, потому что белорусы и украинцы всегда были братскими народами. Мы никогда не убивали и не воевали друг с другом. У нас никогда не было претензий друг к другу: ни территориальных, ни мировоззренческих, ни общечеловеческих. По данным украинской разведки, в самое ближайшее время Республика Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне рашистской федерации. Решение принято руководителем Беларуси. Вдумайтесь и вслушайтесь в эти слова: "Беларусь вступит в войну с Украиной, – написала артистка. – Вам не кажется это цивилизационной и исторической глупостью? Вам не кажется это кровавым преступлением против действительно братских и древних славянских народов? Лукашенко принял решение, несмотря на сопротивление со стороны белорусских военных и гражданских людей, матерей и родителей. Народ Беларуси бросают в кровавую бойню. Сыновей Беларуси делают "пушечным мясом". Белорусов пытаются связать кровью, чтобы они вместе с [президентом РФ Владимиром] Путиным стали военными преступниками и разделили его судьбу палача и убийцы".

Певица предупредила белорусских военных, что в случае вторжения белорусских военных в Украину ВСУ и украинцы будут защищать свою страну. 

"Украина и украинцы будут уничтожать тех, кто пришел с войной. Вы это знаете! Когда будет пролита первая кровь, оставаться братьями будет невозможно, потому что с обеих сторон границы появятся сироты, вдовы, безутешные матери и родители. Матери Беларуси, не отпускайте своих сыновей на войну в Украине! Выходите на улицы, протестуйте, саботируйте, разговаривайте друг с другом, делитесь призывами, оставайтесь свободными и настоящими людьми, а не послушным стадом, идущим на убой! Делайте что угодно, чтобы ваши мужья, сыновья, родители остались живы и не покрыли себя позором братоубийства и повиновения Кремлю. Сестра Беларусь, не иди на смерть за Путина! Спаси себя, своих и наших детей", – подытожила артистка.

https://www.facebook.com/ruslana.official/videos/733006174772709/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 марта заявил, что если хоть один белорусский солдат пересечет границу Украины, он будет уничтожен. 

По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Теги: Беларусь, Руслана Лыжичко, вторжение, преступление, война России против Украины, Руслана
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