"Украинцы будут уничтожать тех, кто пришел с войной. Вы это знаете". Руслана обратилась к белорусам на фоне возможного вторжения РБ в Украину

"Белорусы! Братья и сестры! Я сегодня обращаюсь так, потому что белорусы и украинцы всегда были братскими народами. Мы никогда не убивали и не воевали друг с другом. У нас никогда не было претензий друг к другу: ни территориальных, ни мировоззренческих, ни общечеловеческих. По данным украинской разведки, в самое ближайшее время Республика Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне рашистской федерации. Решение принято руководителем Беларуси. Вдумайтесь и вслушайтесь в эти слова: "Беларусь вступит в войну с Украиной, – написала артистка. – Вам не кажется это цивилизационной и исторической глупостью? Вам не кажется это кровавым преступлением против действительно братских и древних славянских народов? Лукашенко принял решение, несмотря на сопротивление со стороны белорусских военных и гражданских людей, матерей и родителей. Народ Беларуси бросают в кровавую бойню. Сыновей Беларуси делают "пушечным мясом". Белорусов пытаются связать кровью, чтобы они вместе с [президентом РФ Владимиром] Путиным стали военными преступниками и разделили его судьбу палача и убийцы".

Певица предупредила белорусских военных, что в случае вторжения белорусских военных в Украину ВСУ и украинцы будут защищать свою страну.

"Украина и украинцы будут уничтожать тех, кто пришел с войной. Вы это знаете! Когда будет пролита первая кровь, оставаться братьями будет невозможно, потому что с обеих сторон границы появятся сироты, вдовы, безутешные матери и родители. Матери Беларуси, не отпускайте своих сыновей на войну в Украине! Выходите на улицы, протестуйте, саботируйте, разговаривайте друг с другом, делитесь призывами, оставайтесь свободными и настоящими людьми, а не послушным стадом, идущим на убой! Делайте что угодно, чтобы ваши мужья, сыновья, родители остались живы и не покрыли себя позором братоубийства и повиновения Кремлю. Сестра Беларусь, не иди на смерть за Путина! Спаси себя, своих и наших детей", – подытожила артистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)