Российский губернатор заявил о снаряде "со стороны Украины", якобы разорвавшемся на территории РФ недалеко от Харьковской области

Гладков говорит, что снаряд разорвался в российском селе и якобы есть пострадавшие Скриншот: Настоящий Гладков / Telegram

"Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах", – написал чиновник.

Он заявляет, что снаряд прилетел, так как "был выстрел со стороны Украины" в сторону области. Села Журавлевка и Нехотеевка находятся недалеко от российско-украинской границы в районе Харьковской области. Какой именно это был снаряд, Гладков не сообщил.

Также Гладков опубликовал фото "с места событий в Журавлевке", он заявил, что в этом населенном пункте поврежден дом.

В Харьковской области, граничащей с Россией, есть оккупационные войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, отмечает "Украинская правда".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале марта предупреждал, что РФ может пойти на провокацию с целью обвинить Украину. Тогда Россия направила свои "Грады" в сторону приграничного села Поповка (Курская область РФ), отмечал глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)