Украинские военные сбили два самолета РФ в Харьковской области – воздушное командование "Восток"

"Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птицы оккупантов, которые несли смерть мирным городам", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на утро 23 марта Россия потеряла в войне против Украины 101 самолет, 124 вертолета и 42 оперативно-тактических беспилотника.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 17 марта украинские военные уничтожили уже треть всех самолетов, которые вооруженные силы РФ задействовали для вторжения.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко предположил, что перед вылетом системы катапультирования российских самолетов умышленно приводят в негодность, чтобы сбитые летчики не попадали в плен к украинским военным. "В последние дни мы перестали видеть задержанных летчиков. Они не могут катапультироваться по одной простой причине – им отрезают стропы парашютов, чтобы они не попадали в плен. По сути их летчики – это камикадзе", – пояснил представитель МВД.