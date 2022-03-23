Подоляк назвал четыре шага, которые союзники должны предпринять для прекращения войны в Украине

Подоляк назвал четыре шага, которые помогут Украине победить в войне с Россией.

"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во сне мертвые глаза убитых детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для кораблей", – написал он.

Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих * дітей і відчувати гар з Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для * кораблів.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала российского вторжения украинские власти неоднократно призывали страны НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить средства ПВО, чтобы Вооруженные силы могли самостоятельно защитить украинские населенные пункты от авиаударов и ракетных атак со стороны РФ. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.

Эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – уже ввели США. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа. Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

17 марта Мининфраструктуры Украины призывало ЕС отказаться от торговли с Россией – перекрыть порты и дороги.