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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк назвал четыре шага, которые союзники должны предпринять для прекращения войны в Украине

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Подоляк призвал мир усилить санкционное давление на Россию и предоставить больше вооружения Украине
Подоляк призвал мир усилить санкционное давление на Россию и предоставить больше вооружения Украине
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Украинские власти призывают мировых лидеров усилить санкции в отношении России и предоставить Украине современное вооружение. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал 23 марта в Twitter.

Подоляк назвал четыре шага, которые помогут Украине победить в войне с Россией.

"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во сне мертвые глаза убитых детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для кораблей", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала российского вторжения украинские власти неоднократно призывали страны НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить средства ПВО, чтобы Вооруженные силы могли самостоятельно защитить украинские населенные пункты от авиаударов и ракетных атак со стороны РФ. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.

Эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – уже ввели США. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа. Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

17 марта Мининфраструктуры Украины призывало ЕС отказаться от торговли с Россией – перекрыть порты и дороги.

Теги: Россия, Украина, война, вооружение, ПВО, призыв, вторжение, эмбарго, советник, торговля, война России против Украины, Михаил Подоляк
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