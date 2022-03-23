Гендиректор "Каместаль": Мы собрали более 35 тонн гуманитарной помощи для украинцев

Дмитрий Липпа: Вся социальная инфраструктура, которая раньше использовалась для отдыха, сейчас переоборудована для приема людей Фото: hubs.ua

"Для нас предоставление гуманитарной помощи – это дело системное. Фонд Рината Ахметова уже более 16 лет оказывает помощь, ее получили более 8 млн человек, из них 3,5 – на Донбассе. ДТЭК, "Метинвест" и Фонд Рината Ахметова с начала войны предоставили более 600 млн грн – в первую очередь в виде продуктовых и медицинских наборов. Продуктовых наборов закуплено и передано более 200 тыс., а медицина – 500 тыс. единиц, из них 40 тыс. – это спецмедицина, наборы, которые используются для оказания экстренной помощи", – отметил он.

Медицинские наборы уже передали в Запорожье, оттуда, из распределительного центра, помощь передается дальше.

"Кроме Запорожья, распределительные центры есть также в Павлограде, Кривом Роге и Каменском. Также у нас очень системно работает волонтерская помощь: всего по группе уже более 35 тонн помощи собрано. Вся эта работа систематизирована и организована на высоком уровне, и мы готовы оказывать помощь всем, кому нужно – средства для этого есть", – рассказал Липпа.

"Метинвест" также организовал в общежитиях, профилакториях и детских лагерях больше 6 тысяч мест для переселенцев.

"Вся социальная инфраструктура, которая раньше использовалась для отдыха, сейчас переоборудована для приема людей. И это история, которая сейчас работает по всей Украине", – сказал руководитель.

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