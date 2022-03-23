"Чтобы помощь шла 24/7". В Украине создали портал гуманитарной помощи

За прошедшие две недели Украина, по данным президента, получила более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи Фото: EPA

Как сообщается на странице проекта в Facebook, на сайте можно найти подробную информацию, как отправить гуманитарный груз в Украину, как перечислить средства на поддержку армии или помощь пострадавшим мирным жителям, также указаны контакты зарубежных и украинских гуманитарных хабов.

Также на сайте есть информация, в какой помощи сейчас нуждаются украинцы больше всего, и отчеты о полученных гуманитарных грузах.

Об этом портале во время вечернего видеообращения за 22 марта, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook, упомянул президент Украины Владимир Зеленский.

"На сайте можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Это для каждого, кто хочет приобщиться. Для всех, кто может помочь в Украине и мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7", – сказал президент.

Он сообщил, что только за прошедшие две недели Украина получила более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи.

"Эти грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов. Но обращений – еще больше", – сказал Зеленский.

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