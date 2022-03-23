"Чтобы помощь шла 24/7". В Украине создали портал гуманитарной помощи

Как сообщается на странице проекта в Facebook, на сайте можно найти подробную информацию, как отправить гуманитарный груз в Украину, как перечислить средства на поддержку армии или помощь пострадавшим мирным жителям, также указаны контакты зарубежных и украинских гуманитарных хабов.
Также на сайте есть информация, в какой помощи сейчас нуждаются украинцы больше всего, и отчеты о полученных гуманитарных грузах.
Об этом портале во время вечернего видеообращения за 22 марта, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook, упомянул президент Украины Владимир Зеленский.
"На сайте можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Это для каждого, кто хочет приобщиться. Для всех, кто может помочь в Украине и мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7", – сказал президент.
Он сообщил, что только за прошедшие две недели Украина получила более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи.
"Эти грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов. Но обращений – еще больше", – сказал Зеленский.
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По данным Организации Объединенных Наций, из-за нападения РФ на Украину свои дома покинули более 10 млн жителей Украины, примерено 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами. Более 53% внутренних переселенцев составляют женщины, все они нуждаются в финансовых ресурсах, многие – в лекарствах и медицинской помощи, отметили в организации.
В Украине создан штаб для координации гуманитарной помощи от иностранных партнеров и небезразличных граждан других стран. Кроме того, на территории Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Италии, Португалии и Швеции функционируют логистические центры для доставки помощи в Украину, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По информации Государственной пограничной службы Украины, сначала полномасштабного вторжения России в Украину въехало более 15 тыс. автомобилей с гуманитарными грузами, ежедневно границу пересекают в среднем 600–800 автомобилей. Преимущественно они въезжают из Польши и Словакии.