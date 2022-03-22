С начала вторжения РФ в Украину въехало 15 тыс. автомобилей с гуманитарной помощью

Ежедневно государственную границу пересекают от 600 до 800 грузовиков с гуманитарной помощью Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"Ежедневно государственную границу пересекают в среднем от 600 до 800 таких автомобилей. В частности, за последние сутки оформлено 604 грузовика", – отметили в релизе.

По данным пограничников, автомобили преимущественно въезжают не территорию Украины из Польши и Словакии.

"Мы искренне благодарим за бесперебойную и кропотливую работу всех причастных к этому важному в условиях военного положения процессу – благотворителей, волонтеров, контрольные службы в пунктах пропуска", – добавили в ГПСУ.