Мининфраструктуры сообщило об оптимизации транспортировки гуманитарной помощи в Украину

Ряд стран ЕС освободили украинских перевозчиков от платы за пользование дорогами своих стран Фото: depositphotos.com

В частности, речь идет о налаживании максимально упрощенной процедуры бронирования военнообязанных водителей, организации горячей линии поддержки всех перевозчиков, создании грузовых гуманитарных хабов на границах Украины и на территории соседних стран, а также достижении договоренностей с иностранными партнерами по безразрешительному режиму передвижения для грузовиков, перевозящих такие грузы.

Министерство инфраструктуры способствует упрощенному выезду/въезду водителей грузового транспорта, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных сил Украины и гуманитарной помощи, заявили в ведомстве. Это касается как перевозчиков, имеющих лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок с использованием электронного кабинета перевозчика системы "Шлях", так и водителей любых других субъектов, осуществляющих грузовые перевозки.

С начала полномасштабной фазы войны через систему "Шлях" обработали и разрешили пересечение границы 12 107 водителям. 3809 водителей уже пересекли государственную границу и вернулись с грузом для нужд ВСУ и гуманитарным грузом.

С момента получения Мининфраструктуры функций по бронированию военнообязанных водителей поступило обращение от 212 компаний-перевозчиков и принято положительное решение относительно 98 компаний-перевозчиков и 236 водителей.

Инфографика: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Украина принимает участие в формировании логистических хабов в Польше, Италии, Венгрии, Словакии и Румынии. Такие хабы позволяют оперативно и бесперебойно доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие регионы Украины.

"Уже 14 европейских стран ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину: Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция. Речь идет об освобождении украинских перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки через указанные страны. Ряд стран ЕС освободили украинских перевозчиков от платы за пользование дорогами своих стран", – сообщили в МИУ.





Война России против Украины. Главное