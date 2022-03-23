Максимально упрощаем прохождение гуманитарной помощи из-за границы – Шмыгаль

"На заседании правительства приняли постановление, согласно которому для ввоза гуманитарной помощи требуется только один документ – декларация, которая заполняется очень быстро. Указываем отправителя, получателя, фактическое место разгрузки, вид пособия. Это все", – написал премьер.

По его словам, если гуманитарная помощь адресована государству Украина, то направить ее можно на военно-гражданскую администрацию или профильное министерство. Если конкретной общине, то можно указать получателем ее.

По словам премьера, правительство отменило также список товаров, которые признавались гуманитарной помощью.

"Это означает, что можно везти все легальные товары, которые вы заявляете как гуманитарную помощь. Без всяких ограничений. Теперь не нужно получать какие-либо справки от ВГА или других органов власти, чтобы ввезти гуманитарный груз. Это еще больше сэкономит время на доставке", – добавил он.

Кроме того, по его словам, по международной линии есть договоренности с 14 европейскими странами о безразрешительном проезде для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину: Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция.

"Речь идет об освобождении украинских перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки через указанные страны. Ряд стран ЕС также освободили украинских перевозчиков от уплаты пользования дорогами своих стран", – написал Шмыгаль.

Во Львовской облгосадминистрации пояснили, что Кабмин внес изменения в собственное постановление №174 "Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения".

Теперь, согласно документу, во время действия военного положения для ввоза гуманитарной помощи на территорию Украины нужно заполнить декларацию. Заполняет ее лицо, пересекающее границу с гуманитарным грузом. Администрация опубликовала QR-код, по которому доступна декларация.

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