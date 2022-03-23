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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Максимально упрощаем прохождение гуманитарной помощи из-за границы – Шмыгаль

В Кабмине заявили об упрощении ввоза гуманитарки
В Кабмине заявили об упрощении ввоза гуманитарки
Фото: EPA

Кабинет министров Украины существенно упростил прохождение гуманитарной помощи из-за границы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Сообщение об этом опубликовано 22 марта в его Telegram.

"На заседании правительства приняли постановление, согласно которому для ввоза гуманитарной помощи требуется только один документ – декларация, которая заполняется очень быстро. Указываем отправителя, получателя, фактическое место разгрузки, вид пособия. Это все", – написал премьер.

По его словам, если гуманитарная помощь адресована государству Украина, то направить ее можно на военно-гражданскую администрацию или профильное министерство. Если конкретной общине, то можно указать получателем ее. 

По словам премьера, правительство отменило также список товаров, которые признавались гуманитарной помощью.

"Это означает, что можно везти все легальные товары, которые вы заявляете как гуманитарную помощь. Без всяких ограничений. Теперь не нужно получать какие-либо справки от ВГА или других органов власти, чтобы ввезти гуманитарный груз. Это еще больше сэкономит время на доставке", – добавил он.

Кроме того, по его словам, по международной линии есть договоренности с 14 европейскими странами о безразрешительном проезде для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину: Польша, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Молдова, Чехия и Турция.

"Речь идет об освобождении украинских перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки через указанные страны. Ряд стран ЕС также освободили украинских перевозчиков от уплаты пользования дорогами своих стран", – написал Шмыгаль.

Во Львовской облгосадминистрации пояснили, что Кабмин внес изменения в собственное постановление №174 "Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения". 

Теперь, согласно документу, во время действия военного положения для ввоза гуманитарной помощи на территорию Украины нужно заполнить декларацию. Заполняет ее лицо, пересекающее границу с гуманитарным грузом. Администрация опубликовала QR-код, по которому доступна декларация. 

https://www.facebook.com/LvivskaODA/posts/331593039000260

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Украине создан штаб для координации гуманитарной помощи от иностранных партнеров и небезразличных граждан других стран. Кроме того, на территории Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Италии, Португалии и Швеции функционируют логистические центры для доставки помощи в Украину, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По информации Государственной пограничной службы Украины на 22 марта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину въехало более 15 тыс. автомобилей с гуманитарными грузами, ежедневно границу пересекают в среднем 600800 автомобилей. Преимущественно они въезжают из Польши и Словакии.

За прошедшие две недели Украина получила более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи, сообщил президент Владимир Зеленский. 

В Украине создали портал гуманитарной помощи help.gov.ua, на котором можно сообщить о желании помочь иди, наоборот, оставить заявку на помощь. 

Теги: Кабинет Министров, граница, декларация, помощь, гуманитарная помощь, война России против Украины, документы, облгосадминистрация, перевозки, Денис Шмыгаль, Кабмин
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