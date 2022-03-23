Волонтеры собирают деньги для помощи военным и малоимущим жителям Киева

Благотворительный фонд "Надежда по всему миру" помогает военным и малоимущим киевлянам Фото: Олександр Ковтун / Facebook

Он рассказал, что вместе с другими волонтерами фонд организовал гуманитарный склад в Святошинском районе, а позже уточнил, что планируют открыть еще один склад в Голосеевском районе.

Ковтун сообщил, что его команда, в частности, помогает военным, защищающим направление Ирпень – Буча.

"За этот месяц мы получили много уникальных вещей для военных: кое-что бесплатно, кое-что купили, а за некоторые вещи мы заплатили, чтобы их привезли из Западной Украины... Перечислить людей невозможно, но даже один боец – одетый, накормленный и обеспеченный лекарствами – это маленькая победа", – написал волонтер.

На свой странице координатор фонда рассказывал в разные дни, что военным помогают сухпайками, медицинскими кровоостанавливающими жгутами, формой, берцами, средствами гигиены и другим.

Кроме того, волонтеры помогают малоимущим киевлянам, которые по разным причинам остаются в городе.

"В основном это те семьи, где есть пожилые люди, которые не могут уехать", – уточнил Ковтун.

Им волонтеры доставляют продукты питания и средства гигиены.

Ковтун опубликовал реквизиты, на которые можно перечислить средства для помощи военным и жителям Киева.

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