Разрушенный мост в Чернигове не будет мешать доставлять гуманитарную помощь – глава ОВА

"Этой ночью москальская мразота авиацией уничтожила автомобильный мост в Чернигове. Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов. Мы будем снабжать город продуктами и всем необходимым", – написал он.
Чаус также заявил, что в городе построят новый мост.
"Гораздо лучше, чем тот, который был. Он у нас был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает нового крутого, современного моста, и мы его обязательно построим после нашей победы", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Чернигове российские захватчики разбомбили автомобильный мост через Десну, который соединяет город со столицей. По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.
Оккупанты продолжают вести неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам. От обстрелов пострадала в том числе опорная больница №2.
С начала вторжения РФ в Украину (24 февраля), по состоянию на 15 марта, на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина. По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по фактам совершения российской армией военных преступлений на территории региона, отмечает Общественное.
16 марта российские оккупанты обстреляли людей в Чернигове, стоявших в очереди за хлебом, погибли не менее 10 человек.