Разрушенный мост в Чернигове не будет мешать доставлять гуманитарную помощь – глава ОВА

Чаус: Мы будем снабжать город продуктами и всем необходимым Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

"Этой ночью москальская мразота авиацией уничтожила автомобильный мост в Чернигове. Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов. Мы будем снабжать город продуктами и всем необходимым", – написал он.

Чаус также заявил, что в городе построят новый мост.

"Гораздо лучше, чем тот, который был. Он у нас был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает нового крутого, современного моста, и мы его обязательно построим после нашей победы", – заявил глава ОВА.

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