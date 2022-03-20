Оккупанты обстреляли больницу в Чернигове. Больных приходится держать в коридорах при температуре +10 °C

По словам мэра, город страдает от гуманитарной катастрофы. Неприцельные бомбардировки оккупантов Атрошенко сравнил с бомбардировками 23–26 августа 1941 года. В городе нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды.
"Кроме того, опорная вторая больница подверглась бомбардировке, потому что находится на окраине города, где ведутся бои... Выбиты все стекла, и прооперированные больные лежат в коридорах при температуре +10–11 °C", – рассказал он.
Мэр добавил, что за все время противостояния ни один официальный гуманитарный коридор организован не был: люди выезжают "условными тропами, которые существуют сутки, а затем меняются".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По словам главы Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса, 17 марта в Чернигове обнаружили тела 53 погибших в результате войны России против Украины. Так, 16 марта российские оккупанты обстреляли людей в Чернигове, стоявших в очереди за хлебом, погибло не менее 10 человек.