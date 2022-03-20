Оккупанты обстреляли больницу в Чернигове. Больных приходится держать в коридорах при температуре +10 °C

Больница пострадала, так как находится на окраине города недалеко от места боев Фото: Чернігівська міська лікарня 2 / Facebook

По словам мэра, город страдает от гуманитарной катастрофы. Неприцельные бомбардировки оккупантов Атрошенко сравнил с бомбардировками 23–26 августа 1941 года. В городе нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды.

"Кроме того, опорная вторая больница подверглась бомбардировке, потому что находится на окраине города, где ведутся бои... Выбиты все стекла, и прооперированные больные лежат в коридорах при температуре +10–11 °C", – рассказал он.

Мэр добавил, что за все время противостояния ни один официальный гуманитарный коридор организован не был: люди выезжают "условными тропами, которые существуют сутки, а затем меняются".

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