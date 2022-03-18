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В США подтвердили смерть американца в Чернигове. Он стоял в очереди за хлебом

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Это фото Хилл выложил в Facebook 7 марта и подписал: "Я не бреюсь несколько дней. Кого это волнует?"
Это фото Хилл выложил в Facebook 7 марта и подписал: "Я не бреюсь несколько дней. Кого это волнует?"
Фото: Jimmy Hill / Facebook

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в Украине погиб гражданин США. Об этом он сказал на пресс-конференции 18 марта, сообщил канал CBS News.

Дипломат выразил соболезнование близким погибшего и добавил, что из уважения к его семье ведомство воздержится от дальнейших комментариев. 

17 марта украинская полиция сообщила, что в результате артиллерийского обстрела центра Чернигова были погибшие и раненые среди жителей города, в их числе – гражданин США. 

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал CNN, что погибшего американца зовут Джеймс Уитни Хилл, он родился 27 июня 1954 года в Миннесоте. 

Знакомые рассказали Local News 8, что Хилл жил в городе Дригс (штат Айдахо). Он поехал в Украину в декабре 2021 года к своей подруге Ирине, которая попала в больницу.

После российского вторжения в Украину Хилл и его знакомые "оказались в ловушке внутри областной больницы" с небольшим количеством еды и воды, отметил телеканал. Американец регулярно публиковал в Facebook посты об обстрелах Чернигова и о том, как люди, которые оказались в это время в больнице, переживают блокаду города.

"В Чернигове никто не находится в безопасности. Неизбирательные бомбардировки. Моя партнерша сейчас очень больна и слаба. Украинские силы удерживают город, но находятся в окружении. Здесь осада", – написал он 2 марта.  

https://www.facebook.com/jimmy.hill.52206/posts/10166120356915298

14 марта Хилл рассказал, что из Чернигова можно попытаться выехать, но мать Ирины не хочет. 

"Каждый день гибнут люди, пытаясь уехать. Но бомбы падают и здесь ночью. Риск в любом случае... У меня есть Wi-Fi всего несколько часов в день. У нас хватит пищи на несколько дней", – написал американец.

https://www.facebook.com/jimmy.hill.52206/posts/10166151886565298

Последний пост на своей странице он оставил утром 15 марта. Он написал, что в городе были интенсивные бомбардировки.

"Все еще жив. Ограниченное количество еды. В комнате очень холодно. Ира в реанимации", – рассказал Хилл в своем последнем сообщении. 

https://www.facebook.com/jimmy.hill.52206/posts/10166154057365298

По словам сестры американца, он погиб в очереди за хлебом. Жертвами этой атаки оккупантов стали 13 человек, еще десятки пострадали, сообщили в полиции

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

В Черниговской области (наряду с Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Киевской) идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения. Чернигов, как и Мариуполь, оккупанты блокируют

С 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, и по 15 марта на территории Черниговской области погибло по меньшей мере 228 человек, среди них 100 гражданских лиц, рассказали в прокуратуре. 

Хилл – второй гражданин США, погибший в ходе войны в Украине. 13 марта оккупанты застрелили американского журналиста Брента Рено в Ирпене Киевской области.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: США, Госдепартамент США, Энтони Блинкен
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