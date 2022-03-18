В США подтвердили смерть американца в Чернигове. Он стоял в очереди за хлебом

Это фото Хилл выложил в Facebook 7 марта и подписал: "Я не бреюсь несколько дней. Кого это волнует?" Фото: Jimmy Hill / Facebook

Дипломат выразил соболезнование близким погибшего и добавил, что из уважения к его семье ведомство воздержится от дальнейших комментариев.

17 марта украинская полиция сообщила, что в результате артиллерийского обстрела центра Чернигова были погибшие и раненые среди жителей города, в их числе – гражданин США.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал CNN, что погибшего американца зовут Джеймс Уитни Хилл, он родился 27 июня 1954 года в Миннесоте.

Знакомые рассказали Local News 8, что Хилл жил в городе Дригс (штат Айдахо). Он поехал в Украину в декабре 2021 года к своей подруге Ирине, которая попала в больницу.

После российского вторжения в Украину Хилл и его знакомые "оказались в ловушке внутри областной больницы" с небольшим количеством еды и воды, отметил телеканал. Американец регулярно публиковал в Facebook посты об обстрелах Чернигова и о том, как люди, которые оказались в это время в больнице, переживают блокаду города.

"В Чернигове никто не находится в безопасности. Неизбирательные бомбардировки. Моя партнерша сейчас очень больна и слаба. Украинские силы удерживают город, но находятся в окружении. Здесь осада", – написал он 2 марта.

14 марта Хилл рассказал, что из Чернигова можно попытаться выехать, но мать Ирины не хочет.

"Каждый день гибнут люди, пытаясь уехать. Но бомбы падают и здесь ночью. Риск в любом случае... У меня есть Wi-Fi всего несколько часов в день. У нас хватит пищи на несколько дней", – написал американец.

Последний пост на своей странице он оставил утром 15 марта. Он написал, что в городе были интенсивные бомбардировки.

"Все еще жив. Ограниченное количество еды. В комнате очень холодно. Ира в реанимации", – рассказал Хилл в своем последнем сообщении.

По словам сестры американца, он погиб в очереди за хлебом. Жертвами этой атаки оккупантов стали 13 человек, еще десятки пострадали, сообщили в полиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)