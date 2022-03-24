Оккупанты обстреляли Харьков ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море – глава Харьковской ОВА

"У нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и так далее. И 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". То есть это мы называем уже ситуацией стабильной. Кроме того, центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракет типа "Калибр", выпущенных с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает", – сказал Синегубов.

Ракета упала в районе станции метро "Университет". Значительных разрушений она не нанесла.

По словам главы ХОВА, критической точкой в области остается Изюм. Есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи, оккупанты не согласовывают "зеленые коридоры".

"Россияне пытаются усилить Изюмское направление, но украинская армия отражает все атаки. Недалеко от Изюма ВСУ сбили еще два российских самолета", – отметил он.