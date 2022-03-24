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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Харьков ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море – глава Харьковской ОВА

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Синегубов: Россияне пытаются усилить Изюмское направление, но украинская армия отражает все атаки
Синегубов: Россияне пытаются усилить Изюмское направление, но украинская армия отражает все атаки
Фото: kharkivoda.gov.ua

В ночь на 24 марта российская оккупационная армия обстреляла центр Харькова ракетами "Калибр" с кораблей Черноморского флота. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Общественное.

"У нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и так далее. И 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". То есть это мы называем уже ситуацией стабильной. Кроме того, центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракет типа "Калибр", выпущенных с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает", – сказал Синегубов.

Ракета упала в районе станции метро "Университет". Значительных разрушений она не нанесла.

По словам главы ХОВА, критической точкой в области остается Изюм. Есть проблемы с доставкой гуманитарной помощи, оккупанты не согласовывают "зеленые коридоры".

"Россияне пытаются усилить Изюмское направление, но украинская армия отражает все атаки. Недалеко от Изюма ВСУ сбили еще два российских самолета", – отметил он.

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.

За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.

Теги: Украина, Харьков, Изюм, Харьковская область, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, корабли, Олег Синегубов
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