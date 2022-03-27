"Этот человек не может оставаться у власти". Байден в Польше назвал Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю"

Байден о Путине: Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь людей к свободе Фото: EPA

"Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь людей к свободе. Жестокость никогда не сломит их волю к свободе. Украина никогда не станет победой для России, ибо свободные люди отказываются жить в мире безысходности и тьмы. У нас будет другое будущее — светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях", – отметил Байден.

Говоря о Путине, президент США подчеркнул, что "этот человек не может оставаться у власти".

"Путин думал, что украинцы легко сдадутся и не будут драться. Он плохо изучает историю. Российские войска встретилась с мужественным и упорным украинским сопротивлением. Жестокая тактика России не сломила решимость Украины, а укрепила ее", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)