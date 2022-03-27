"Этот человек не может оставаться у власти". Байден в Польше назвал Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю"

"Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь людей к свободе. Жестокость никогда не сломит их волю к свободе. Украина никогда не станет победой для России, ибо свободные люди отказываются жить в мире безысходности и тьмы. У нас будет другое будущее — светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях", – отметил Байден.
Говоря о Путине, президент США подчеркнул, что "этот человек не может оставаться у власти".
"Путин думал, что украинцы легко сдадутся и не будут драться. Он плохо изучает историю. Российские войска встретилась с мужественным и упорным украинским сопротивлением. Жестокая тактика России не сломила решимость Украины, а укрепила ее", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Байден приехал в Польшу в рамках европейского турне. 25 марта он прибыл в польский Жешув, где встретился с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые дислоцируются в этом городе.
Кроме того, вместе с президентом Польши Анджеем Дудой он ознакомился с ходом гуманитарной операции по оказанию помощи беженцам из Украины, а также встретился 26 марта с украинскими беженцами, сообщил канал CBS News.
В тот же день Байден присоединился к встрече в Варшаве министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.
Во время выступления в Варшаве Байден назвал слова Путина о желании "денацифицировать" Украину циничной ложью. Также, по его словам, война РФ в Украине стала стратегическим провалом России.