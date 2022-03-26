В Варшаве началась встреча Кулебы и Резникова с Блинкеном и Остином

"Этот специальный формат "2+2" позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сфере, чтобы укрепить способность Украины дать отпор российской агрессии", – написал он.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

Резников сообщил, что вечером он и Кулеба будут присутствовать на выступлении президента США Джо Байдена, посвященном войне России против Украины.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between * - * with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022

Как пишет "Европейская правда", в Белом доме сообщали, что сегодня главы внешнеполитического и оборонного ведомств Украины встретятся с Байденом. Посол Украины в Польше Андрей Дещица высказывал ожидание, что встреча будет плодотворной и эффективной.