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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Варшаве началась встреча Кулебы и Резникова с Блинкеном и Остином

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Встреча министров проходит в Варшаве
Встреча министров проходит в Варшаве
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

26 марта в Варшаве проходит встреча министров иностранных дел и обороны Украины Дмитрия Кулебы и Алексея Резникова с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Этот специальный формат "2+2" позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сфере, чтобы укрепить способность Украины дать отпор российской агрессии", – написал он. 

Резников сообщил, что вечером он и Кулеба будут присутствовать на выступлении президента США Джо Байдена, посвященном войне России против Украины. 

Как пишет "Европейская правда", в Белом доме сообщали, что сегодня главы внешнеполитического и оборонного ведомств Украины встретятся с Байденом. Посол Украины в Польше Андрей Дещица высказывал ожидание, что встреча будет плодотворной и эффективной.

Контекст:

Байден находится в Польше со вчерашнего дня. Он приехал в страну в рамках европейского турне. 24 февраля он был в Брюсселе, где встретился с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. На встречах обсуждали нападение РФ на Украину, новые санкции против РФ и увеличение помощи Украине. 

25 марта он прибыл в Жешув, где встретился с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые дислоцируются в этом городе. 

Кроме того, вместе с президентом Польши Анджеем Дудой он ознакомился с ходом гуманитарной операции по оказанию помощи беженцам из Украины. "Я думаю, даже вы, поляки, которые так хорошо знают Украину, были немного удивлены мужеством и стойкостью украинского народа", – сказал он во время пресс-конференции

26 марта Байден встретится в Польше с украинскими беженцами, сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: переговоры, Алексей Резников, Варшава, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины, Ллойд Остин
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