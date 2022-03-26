"Они невероятные". Байден встретился в Польше с американскими военными и отметил мужество украинцев

Во время визита в Польшу Байден встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии Фото: All American Division / Twitter

Байден опубликовал в Twitter селфи с американскими солдатами (они все вместе ели пиццу за столом).

"Эти люди служат вместе с нашими польскими союзниками, укрепляя передовую оборону НАТО. Они делают невероятную работу, и я благодарен им за службу", – написал глава Белого дома.

This afternoon, I met with members of the 82nd Airborne Division on the ground in Poland. These folks are serving alongside our Polish Allies to bolster NATO’s frontline defenses. They’re doing incredible work and I’m grateful for their service. pic.twitter.com/mXu50UuRWI — President Biden (@POTUS) March 25, 2022

Остин отметил в Twitter, что эти недавно развернутые в Польше американские войска играют чрезвычайно важную роль не только для НАТО, но и для безопасности всего региона.

While in Poland, @POTUS and I had the pleasure of visiting with members of the @82ndABNDiv. These recently deployed troops are playing a tremendously important role for the @NATO Alliance and for overall security in the region. pic.twitter.com/Uvlf9ir0ZS — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 25, 2022

Стенограмма выступления Байдена перед военнослужащими опубликована на сайте Белого дома. Во время обращения он много говорил об Украине.

"У украинского народа твердый характер. У них много мужества. Я уверен, что вы это наблюдаете. И я имею в виду не только их военных, с которыми мы проводили учения, но и рядовых граждан. Посмотрите, как они наращивают усилия... Вы видите женщин, молодых людей, стоящих перед чертовым танком и говорящих: "Я не уйду. Я стою на своем". Они невероятные", – сказал Байден.

Он заявил, что война в Украине выходит далеко за пределы одной страны, речь идет в целом о борьбе между демократией и автократией.

"То, чем вы занимаетесь, гораздо больше, чем просто желание облегчить боль и страдания украинского народа. Мы, ваше поколение, находимся в новой фазе. Это переломный момент, – обратился Байден к американским военным. – Мир – не из-за Украины – не будет прежним через 10–15 лет с точки зрения наших организационных структур. Но вопрос: кто победит? Смогут ли демократии возобладать? Или восторжествует автократия? Это действительно то, что поставлено на карту".