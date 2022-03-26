Самолет Дуды, который 25 марта летел на встречу с Байденом, сделал экстренную посадку в Варшаве

Лидеры провели встречу с представителями неправительственных организаций, занимающихся помощью беженцам из Украины.

Пресс-служба отметила, что переговоры между лидерами продолжаться 26 марта.

Как сообщает TVN Warszawa, самолет Дуды, на котором он летел в Жешув, вынужден был сделать экстренную посадку в Варшаве.

"Во время полета, буквально через 10 минут после вылета из Варшавы, ко мне неожиданно подошла бортпроводница и сказала, что с самолетом возникла проблема и что какое-то устройство в самолете повреждено, что делает самолет неустойчивым. Действительно, через мгновение мы почувствовали, что самолет специфически раскачивает", - заявил он.

Дуда полетел на встречу с Байденом на другом самолете.

Источники канала сообщили, что причиной посадки стала техническая неисправность триммера – важного элемента, влияющего на действия хвоста самолета. Собеседники описали аварию как серьезную.

Инцидент будет проверен Государственной комиссией по расследованию авиационных происшествий.