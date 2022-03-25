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Лидеры ЕС призвали Россию прекратить военную агрессию и немедленно вывести все войска из Украины

В первый день саммита лидеры ЕС и президент США Джо Байден обсудили военную агрессию России, поддержку Украины и укрепление трансатлантического сотрудничества
В первый день саммита лидеры ЕС и президент США Джо Байден обсудили военную агрессию России, поддержку Украины и укрепление трансатлантического сотрудничества
Фото: consilium.europa.eu

Лидеры Европейского союза на саммите, который 24–25 марта проходит в Брюсселе (Бельгия), призвали Россию немедленно прекратить военную агрессию в отношении Украины. Заявление, принятое 24 марта, опубликовано на сайте Европейского совета.

В первый день саммита лидеры ЕС обсудили военную агрессию России, поддержку Украины и укрепление трансатлантического сотрудничества, сообщила пресс-служба Европейского совета. В заседании принял участие президент США Джо Байден, который накануне прибыл в Бельгию, и президент Украины Владимир Зеленский, который выступил перед собравшимися в режиме видеоконференции

https://www.facebook.com/eucouncil/posts/338149581674289

"Европейский совет требует, чтобы Россия немедленно прекратила военную агрессию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины и уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах", – сказано в заявлении.

Лидеры ЕС отметили, что агрессивная война России против Украины грубо нарушает международное право и приводит к массовым жертвам среди гражданского населения.

"Россия целится по гражданскому населению и наносит удары по гражданским объектам, включая медицинские учреждения, школы и убежища. Эти военные преступления должны быть немедленно прекращены", – подчеркнули участники саммита.

Они высказали убеждение, что виновные в военных преступлениях и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

Лидеры ЕС также осудили блокаду российскими войсками Мариуполя Донецкой области и других городов Украины и отказ пропустить на их территорию гуманитарную помощь. 

"Российские силы должны немедленно обеспечить безопасные пути для эвакуации в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города", – сказано в заявлении. 

Кроме того, лидеры ЕС призвали Россию немедленно освободить всех заложников, обеспечить создание гуманитарных коридоров и в целом полностью соблюдать свои обязательства в рамках международного права, в том числе выполнить недавнее постановление Международного суда ООН.

Лидеры ЕС напомнили, что из-за нападения на Украину против РФ были введены серьезные санкции, и заявили о возможности их расширения как против России, так и против Беларуси, "чтобы эффективно помешать способности России продолжать агрессию". Европейский совет призвал все страны присоединиться к этим ограничениям и подчеркнул, что любые попытки их обойти должны пресекаться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 марта исполнился ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.  

По данным СБУ, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США.

При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней". 

Вооруженные силы Украины на нескольких участках пошли в контрнаступление и борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами, в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской, сообщил 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию неназванного высокопоставленного представителя министерства обороны США. Украинские власти подтвердили, что ВСУ улучшили свои позиции в Киевской области

24 марта советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что наступление оккупационных войск РФ в Украине "практически замерло", у оккупантов нет ресурсов для активных действий на многих направлениях. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Джо Байден, Бельгия, саммит ЕС, Мариуполь, заложники, гуманитарный коридор, Европейский совет, гуманитарная помощь, блокада, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз
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