Лидеры ЕС призвали Россию прекратить военную агрессию и немедленно вывести все войска из Украины

В первый день саммита лидеры ЕС и президент США Джо Байден обсудили военную агрессию России, поддержку Украины и укрепление трансатлантического сотрудничества Фото: consilium.europa.eu

В первый день саммита лидеры ЕС обсудили военную агрессию России, поддержку Украины и укрепление трансатлантического сотрудничества, сообщила пресс-служба Европейского совета. В заседании принял участие президент США Джо Байден, который накануне прибыл в Бельгию, и президент Украины Владимир Зеленский, который выступил перед собравшимися в режиме видеоконференции.

"Европейский совет требует, чтобы Россия немедленно прекратила военную агрессию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины и уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах", – сказано в заявлении.

Лидеры ЕС отметили, что агрессивная война России против Украины грубо нарушает международное право и приводит к массовым жертвам среди гражданского населения.

"Россия целится по гражданскому населению и наносит удары по гражданским объектам, включая медицинские учреждения, школы и убежища. Эти военные преступления должны быть немедленно прекращены", – подчеркнули участники саммита.

Они высказали убеждение, что виновные в военных преступлениях и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

Лидеры ЕС также осудили блокаду российскими войсками Мариуполя Донецкой области и других городов Украины и отказ пропустить на их территорию гуманитарную помощь.

"Российские силы должны немедленно обеспечить безопасные пути для эвакуации в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города", – сказано в заявлении.

Кроме того, лидеры ЕС призвали Россию немедленно освободить всех заложников, обеспечить создание гуманитарных коридоров и в целом полностью соблюдать свои обязательства в рамках международного права, в том числе выполнить недавнее постановление Международного суда ООН.

Лидеры ЕС напомнили, что из-за нападения на Украину против РФ были введены серьезные санкции, и заявили о возможности их расширения как против России, так и против Беларуси, "чтобы эффективно помешать способности России продолжать агрессию". Европейский совет призвал все страны присоединиться к этим ограничениям и подчеркнул, что любые попытки их обойти должны пресекаться.

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