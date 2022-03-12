Зеленский о блокаде Мариуполя: Уверен, ВСУ ответят за каждую минуту страданий наших людей

Зеленский рассказал, что оккупационные войска опять не пропустили в город гуманитарную помощь Фото: president.gov.ua

Он рассказал, что оккупационные войска опять не пропустили в город гуманитарную помощь.

"Вынужден говорить с болью: Мариуполь так и остается заблокированным врагом. Российские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей, наших мариупольцев", – сказал Зеленский.

Он пообещал, что 12 марта украинские власти опять попытаются доставить в город еду, воду и медикаменты.

"Я уверен, что Вооруженные силы Украины ответят за каждую минуту страданий наших людей. И это не пафос, не опасность. Это констатация реальности", – сказал Зеленский.

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