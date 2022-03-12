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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о блокаде Мариуполя: Уверен, ВСУ ответят за каждую минуту страданий наших людей

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Зеленский рассказал, что оккупационные войска опять не пропустили в город гуманитарную помощь
Зеленский рассказал, что оккупационные войска опять не пропустили в город гуманитарную помощь
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении за 11 марта, что украинская армия заставит российских оккупантов ответить за страдания мирных жителей в осажденном Мариуполе Донецкой области. Обращение опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Он рассказал, что оккупационные войска опять не пропустили в город гуманитарную помощь.

"Вынужден говорить с болью: Мариуполь так и остается заблокированным врагом. Российские войска не пропустили в город нашу помощь и продолжают пытать наших людей, наших мариупольцев", – сказал Зеленский. 

Он пообещал, что 12 марта украинские власти опять попытаются доставить в город еду, воду и медикаменты.

"Я уверен, что Вооруженные силы Украины ответят за каждую минуту страданий наших людей. И это не пафос, не опасность. Это констатация реальности", – сказал Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/405434924678258/

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. По данным местных властей, погибло три человека, в том числе ребенок, 17 получили ранения. В целом с начала российского вторжения в городе погибло 1582 мирных жителя. Из-за постоянных обстрелов коммунальные службы вынуждены хоронить людей в братских могилах

Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. Президент Украины заявил, что оккупанты сознательно срывают эвакуацию из Мариуполя, поскольку у них есть приказ "держать город в заложниках, издеваться над ним".

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Донецкая область, Мариуполь, агрессия, нападение, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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