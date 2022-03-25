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Байден: Я не верю, что Украине придется отказываться от территорий в ходе переговоров с Россией

Байден: Ничего об Украине без Украины
Байден: Ничего об Украине без Украины
Фото: EPA

Президент США Джо Байден считает, что Украине не придется отказываться от территорий ради урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе 24 марта после внеочередного саммита НАТО, фрагмент пресс-конференции опубликовал в YouTube канал CNBC.

Журналистка спросила у Байдена, следует ли президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от части украинских территорий, чтобы добиться прекращения огня со стороны России. 

Байден ответил, что это решение должны принимать украинцы. 

"Ничего об Украине без Украины... Я не верю, что им придется это делать, но это им решать", – сказал президент США.

Байден отметил, что по этому поводу ведутся переговоры, в которых он не участвует. 

23 марта советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк написал в Telegram, что ключевым моментом украино-российского договора является вопрос управления Крымом и Донбассом.

"Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но мы фактически не контролируем их, там работает российская администрация. Я не могу раскрывать подробности, поскольку это может нарушить переговорный процесс. Все, что я могу сказать, – это то, что изначально у России было большое количество требований и большинство из них сейчас даже не рассматриваются", – сообщил Подоляк. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, переговоры, война России против Украины, Михаил Подоляк
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