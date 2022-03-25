Байден: Я не верю, что Украине придется отказываться от территорий в ходе переговоров с Россией

Журналистка спросила у Байдена, следует ли президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от части украинских территорий, чтобы добиться прекращения огня со стороны России.

Байден ответил, что это решение должны принимать украинцы.

"Ничего об Украине без Украины... Я не верю, что им придется это делать, но это им решать", – сказал президент США.

Байден отметил, что по этому поводу ведутся переговоры, в которых он не участвует.

23 марта советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк написал в Telegram, что ключевым моментом украино-российского договора является вопрос управления Крымом и Донбассом.

"Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но мы фактически не контролируем их, там работает российская администрация. Я не могу раскрывать подробности, поскольку это может нарушить переговорный процесс. Все, что я могу сказать, – это то, что изначально у России было большое количество требований и большинство из них сейчас даже не рассматриваются", – сообщил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)