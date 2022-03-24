Боррель о войне России против Украины: Все решится в ближайшие 15 дней

Сегодня ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. Об этом же заявляли другие страны, например, США.

При этом в Кремле продолжают утверждать, что все это идет по плану и что "никто с самого начала не думал, что специальная военная операция будет длиться всего несколько дней".

Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения. Украинская сторона оценивает потери российский оккупантов в 15,6 тыс. человек. По данным НАТО, от 30 до 40 тыс. российских военнослужащих были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести в течение первого месяца войны.