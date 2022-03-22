Путин использует беженцев из Украины как оружие, но Евросоюз готов помочь всем – Боррель

"На данный момент у нас уже более 3,3 млн беженцев, и этот поток продолжается. Я убежден, что Путин использует беженцев как инструмент, как оружие, отправляя к нам как можно больше людей, сколько может. [...] Но мы готовы помочь всем", – сказал он.

Представитель ЕС отметил, что "это асимметричная нагрузка, потому что некоторые из оказавшихся на переднем крае стран-членов имеют наибольший поток беженцев на границе".

"Но все страны-члены будут в полной солидарности в том, чтобы принять этих людей", – подчеркнул Боррель.

Он, в частности, упомянул Молдову, где, по его данным, 30% детей – украинцы, которые приехали, спасаясь от войны.

"Это накладывает огромную нагрузку на систему образования, но в Молдове их в полной мере интегрировали и позволили продолжить обучение. Молдова нуждается в нашей поддержке, и мы предоставим всю поддержку, которая необходима", – заявил Боррель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщил 21 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.